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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7123712471257126

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:30

  anis написав:Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли

а вы слали на прямые реквизиты или через транзитник? Если на котловой, то 17-ти часовой поезд аллы может осесть на транзитнике до утра и зайти к вам на счёт только утром. такое тоже бывает и не редко
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:48

Re: Альфа-Банк

Кассандра написав:
  anis написав:Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли

а вы слали на прямые реквизиты или через транзитник? Если на котловой, то 17-ти часовой поезд аллы может осесть на транзитнике до утра и зайти к вам на счёт только утром. такое тоже бывает и не редко
Да как обычно на моно по их реквизитам, всегда отправка до 17ти тем же днём заходила, а это первый раз задержали, моно поступлений не видит, но тоже предположила ждать утра, Алла говорит ждать 3 дня.
PS
В 23.47 все платежи поступили!
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:12

  anis написав:
Кассандра написав:
  anis написав:Ну все верно если последняя отправка 17ть, то все до 17 должно с банка уйти ведь, у меня все СЭП с 15 и до 16ти не вышли те которые были до 12ти вышли

а вы слали на прямые реквизиты или через транзитник? Если на котловой, то 17-ти часовой поезд аллы может осесть на транзитнике до утра и зайти к вам на счёт только утром. такое тоже бывает и не редко
Да как обычно на моно по их реквизитам, всегда отправка до 17ти тем же днём заходила, а это первый раз задержали, моно поступлений не видит, но тоже предположила ждать утра, Алла говорит ждать 3 дня.
PS
В 23.47 все платежи поступили!

Значит дело было в Моне.
Алла острелялась в 17, моня проволынил.
curiousobro
 
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