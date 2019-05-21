це оце:
+ як ви знаєте, VISA завжди бере 1% за конвертацію
тому, коли таксі по горіхам менше 5% (зараз 3%, але в лютому 15% пам'ятаю), вигідніше використовувати Платину Укрексима
до речі, Уклон за 5 оплат Мастеркардом дає промокод на 100 грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:10
це оце:
+ як ви знаєте, VISA завжди бере 1% за конвертацію
тому, коли таксі по горіхам менше 5% (зараз 3%, але в лютому 15% пам'ятаю), вигідніше використовувати Платину Укрексима
до речі, Уклон за 5 оплат Мастеркардом дає промокод на 100 грн
Востаннє редагувалось Basilio2020 в Сер 22 тра, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:19
Alfa_Bank
Добрый день, если мне перешлют на Ультру грн через Р2Р (просто по номеру карты), комиссии за зачисление не будет?
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:23
у аллы нет комиссии по пакетным картам ни при зачислении ни при списании по п2п.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 22 тра, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:25
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:45
Спасибо, замечательно
А что значит, при списании, отправка тоже бесплатно?
Додано: Сер 22 тра, 2019 09:51
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:16
Re: Альфа-Банк
чота опять курсы гуляют.
Відділення 22 травня 2019
USD 26.00 - 26.25, EUR 28.90 - 29.40, RUB 0.390 - 0.410
Операції Online
USD 26.25 - 26.34, EUR 29.30 - 29.45
За розрахунки картками
USD 26.05 - 26.30, EUR 28.95 - 29.40
Чота для "своих" продажа доллара прям как для "своих".
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:31
Re: Альфа-Банк
Куди зараз п2п з дебеток Альфи виходить без блока картки?
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:38
Да куда угодно, если предварительно зайти в отд-е и накатать заяву на отключение фрод-контроля.
И через 15..30мин чувствуешь себя свободным чел-ок, а не преступником
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:40
Re: Альфа-Банк
Тобто без відключення фродконтролю нікуди?
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