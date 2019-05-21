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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7125712671277128>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:10

  greenozon написав:і ще одне питання вдогонку - час від часу в виписці в ІБ бачу такі лінійки

<Плата за конвертацію валют при покупці>

що це?
оплата гривневою картою


це оце: https://minfin.com.ua/2016/12/09/24933106/
+ як ви знаєте, VISA завжди бере 1% за конвертацію

тому, коли таксі по горіхам менше 5% (зараз 3%, але в лютому 15% пам'ятаю), вигідніше використовувати Платину Укрексима

до речі, Уклон за 5 оплат Мастеркардом дає промокод на 100 грн
Востаннє редагувалось Basilio2020 в Сер 22 тра, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:19

Alfa_Bank
Добрый день, если мне перешлют на Ультру грн через Р2Р (просто по номеру карты), комиссии за зачисление не будет?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:23

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрый день, если мне перешлют на Ультру грн через Р2Р (просто по номеру карты), комиссии за зачисление не будет?

у аллы нет комиссии по пакетным картам ни при зачислении ни при списании по п2п.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 22 тра, 2019 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:25

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Добрый день, если мне перешлют на Ультру грн через Р2Р (просто по номеру карты), комиссии за зачисление не будет?

Rainbow, добрый день. Не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:45

Спасибо, замечательно :)
А что значит, при списании, отправка тоже бесплатно?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 09:51

  cheburek3 написав:Уважаемый Альфа-банк, у меня несколько платежей в МАБе получили статус "Поставлено в чергу" и как бы зависли. Опишу проблему подробнее в личку.

cheburek3, добрый день. Вопрос решен. Отписалась в личку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:16

Re: Альфа-Банк

чота опять курсы гуляют.

Відділення 22 травня 2019
USD 26.00 - 26.25, EUR 28.90 - 29.40, RUB 0.390 - 0.410
Операції Online
USD 26.25 - 26.34, EUR 29.30 - 29.45
За розрахунки картками
USD 26.05 - 26.30, EUR 28.95 - 29.40

Чота для "своих" продажа доллара прям как для "своих".
AlfaUser
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:31

Re: Альфа-Банк

Куди зараз п2п з дебеток Альфи виходить без блока картки?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:38

  Кочевник написав:Куди зараз п2п з дебеток Альфи виходить без блока картки?

Да куда угодно, если предварительно зайти в отд-е и накатать заяву на отключение фрод-контроля.
И через 15..30мин чувствуешь себя свободным чел-ок, а не преступником :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:40

Re: Альфа-Банк

Тобто без відключення фродконтролю нікуди?
Кочевник
 
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