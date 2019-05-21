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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7125712671277128

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:53

Re: Альфа-Банк

Друзья сделайте ликбез. Есть сумма в Тасе,хочу её закинуть в Альфа банк. Раньше в Тасе снимал нал и затем в Альфа через АТМ закидывал.
Можно ли как то это сделать дистанционно без этих походов в банк? Начинался про какие то СЭПы и p2p.
Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо всем ответившим.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:01

  VanKiss написав:Друзья сделайте ликбез. Есть сумма в Тасе,хочу её закинуть в Альфа банк. Раньше в Тасе снимал нал и затем в Альфа через АТМ закидывал.
Можно ли как то это сделать дистанционно без этих походов в банк? Начинался про какие то СЭПы и p2p.
Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо всем ответившим.

В тасе платный сэп. Через веб-банк и мобильный банк альфы пополнение пакетной карты без комиссии.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:03

  Bosstone написав:
  VanKiss написав:Друзья сделайте ликбез. Есть сумма в Тасе,хочу её закинуть в Альфа банк. Раньше в Тасе снимал нал и затем в Альфа через АТМ закидывал.
Можно ли как то это сделать дистанционно без этих походов в банк? Начинался про какие то СЭПы и p2p.
Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо всем ответившим.

В тасе платный сэп. Через веб-банк и мобильный банк альфы пополнение пакетной карты без комиссии.

То есть я гле то в приложении Альфамобайл вношу номер карты Таса и перекидываю на карту Альфа?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:12

VanKiss Да, в меню каждой карты есть кнопка "Пополнить карту"
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:16

  Bosstone написав:VanKiss Да, в меню каждой карты есть кнопка "Пополнить карту"

Альфа за вход комиссии не берёт, а Тас за выход? То есть тысяча Тасовская зайдет в полном объёме на карту Альфа?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 12:20

  Кочевник написав:Тобто без відключення фродконтролю нікуди?

ну фродконтроль это как корезоид у бегемота.
в зависимости от того что на ум взбредет. я еще ни разу не нарывался при отправке.
mephala
 
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