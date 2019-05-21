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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 11:53
Друзья сделайте ликбез. Есть сумма в Тасе,хочу её закинуть в Альфа банк. Раньше в Тасе снимал нал и затем в Альфа через АТМ закидывал.
Можно ли как то это сделать дистанционно без этих походов в банк? Начинался про какие то СЭПы и p2p.
Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо всем ответившим.
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VanKiss
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:01
VanKiss написав:
Друзья сделайте ликбез. Есть сумма в Тасе,хочу её закинуть в Альфа банк. Раньше в Тасе снимал нал и затем в Альфа через АТМ закидывал.
Можно ли как то это сделать дистанционно без этих походов в банк? Начинался про какие то СЭПы и p2p.
Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо всем ответившим.
В тасе платный сэп. Через веб-банк и мобильный банк альфы пополнение пакетной карты без комиссии.
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Bosstone
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:03
Bosstone написав: VanKiss написав:
Друзья сделайте ликбез. Есть сумма в Тасе,хочу её закинуть в Альфа банк. Раньше в Тасе снимал нал и затем в Альфа через АТМ закидывал.
Можно ли как то это сделать дистанционно без этих походов в банк? Начинался про какие то СЭПы и p2p.
Извините за возможно глупые вопросы. Спасибо всем ответившим.
В тасе платный сэп. Через веб-банк и мобильный банк альфы пополнение пакетной карты без комиссии.
То есть я гле то в приложении Альфамобайл вношу номер карты Таса и перекидываю на карту Альфа?
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VanKiss
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:12
VanKiss Да, в меню каждой карты есть кнопка "Пополнить карту"
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Bosstone
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:16
Bosstone написав:VanKiss
Да, в меню каждой карты есть кнопка "Пополнить карту"
Альфа за вход комиссии не берёт, а Тас за выход? То есть тысяча Тасовская зайдет в полном объёме на карту Альфа?
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VanKiss
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Додано: Сер 22 тра, 2019 12:20
Кочевник написав:
Тобто без відключення фродконтролю нікуди?
ну фродконтроль это как корезоид у бегемота.
в зависимости от того что на ум взбредет. я еще ни разу не нарывался при отправке.
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mephala
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