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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7127712871297130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:31

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:То есть, с компа кэшбек перевести в наличные нельзя, только с телефона?

Да - кЫшьЮ-бонусы управляются только в телеПоне. С помощью компа - ниЗЗЯ. Но только учтите что кроме телефона (его можно и у кого-нибудь из родственников на недолго взять попользоваться, а потом удалить приложение) вам еще нужно чтобы у вас была одна или несколько реальных покупок (уже проведенные по счету и совершенные не раньше чем 30 дней назад), оплаченные картой на сумму которую можно трансформировать в деньги (в вашем случае с вашими 230 бонусами это суммарно около 192 грн.). Причем каждая покупка, которую Вы захотите перевести в деньги должны быть еще и на сумму не меньше 50 грн. каждая. Просто перевести бонусы в деньги - ниЗЗя. В общем с орехами кЫшьЮ у Альфы не все так просто ;(
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 22 тра, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 20:31

Re: Альфа-Банк

  Hella написав:Но не покупать же новый телефон, если на старом только звоню и смс посылаю?

Доведеться запросити сусіда зі смартфоном на каву. Поєднати корисне з приємним :wink:
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:34

Hella

или, как на форуме когда-то советовали, установить на комп эмулятор андроида и на него ставить приложение
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:05

  demichh написав:или, как на форуме когда-то советовали, установить на комп эмулятор андроида и на него ставить приложение

Только стоит напомнить, что не на всех компах эмулятор ставится и работает без танцев с бубном.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:11

Re: Альфа-Банк

Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:16

  Oktawa написав:Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?

Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:12

  clientage написав:
  Oktawa написав:Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?

Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф


А когда можно на ДохСейф закидывать если карту пополнил по Р2Р? Так чтобы с ДохСейфа не выпало обратно на следующий день....
v_bashin
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:27

Re: Альфа-Банк

Спасибо за советы, остается грустить :).

Консультант Альфы, пожалуйста, ответьте, когда можно будет пользоваться только компом для получения кэшбека? Или даже не рассматривают вопрос?
Hella
 
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