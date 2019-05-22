Додано: Чет 23 тра, 2019 09:11

Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?

При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.