Hella написав:То есть, с компа кэшбек перевести в наличные нельзя, только с телефона?
Да - кЫшьЮ-бонусы управляются только в телеПоне. С помощью компа - ниЗЗЯ. Но только учтите что кроме телефона (его можно и у кого-нибудь из родственников на недолго взять попользоваться, а потом удалить приложение) вам еще нужно чтобы у вас была одна или несколько реальных покупок (уже проведенные по счету и совершенные не раньше чем 30 дней назад), оплаченные картой на сумму которую можно трансформировать в деньги (в вашем случае с вашими 230 бонусами это суммарно около 192 грн.). Причем каждая покупка, которую Вы захотите перевести в деньги должны быть еще и на сумму не меньше 50 грн. каждая. Просто перевести бонусы в деньги - ниЗЗя. В общем с орехами кЫшьЮ у Альфы не все так просто ;(
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 22 тра, 2019 20:34, всього редагувалось 1 раз.
Oktawa написав:Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?
Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф
Oktawa написав:Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?
Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф
А когда можно на ДохСейф закидывать если карту пополнил по Р2Р? Так чтобы с ДохСейфа не выпало обратно на следующий день....