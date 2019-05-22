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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7128712971307131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:17

Alfa_Bank Спасибо, а жаль.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:36

  clientage написав:
  Oktawa написав:Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?

Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф

ну насколько я помню даже если деньги еще не проведены по счету и их запихнуть на сейф то они сначала сами оттуда смоются а после проведения сами назад вернуться. если конечно не потратить часть этих денег.
так что в принципе следить за ними не нужно - они сами блуждают :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

  clientage написав:Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф

а шо у Аллы банкоматы принимают деньгу без впихивания карты?
и шо такое безобразие происходит без поборов со стороны Аллы для пакетных карт?
если да - то сколько можно запихнихнуть за день? 15К?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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  #<1 ... 7128712971307131
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