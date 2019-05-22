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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:17
Alfa_Bank Спасибо, а жаль.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:36
clientage написав: Oktawa написав:
Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?
Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф
ну насколько я помню даже если деньги еще не проведены по счету и их запихнуть на сейф то они сначала сами оттуда смоются а после проведения сами назад вернуться. если конечно не потратить часть этих денег.
так что в принципе следить за ними не нужно - они сами блуждают
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mephala
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Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20
clientage написав:
Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
а шо у Аллы банкоматы принимают деньгу без впихивания карты?
и шо такое безобразие происходит без поборов со стороны Аллы для пакетных карт?
если да - то сколько можно запихнихнуть за день? 15К?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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