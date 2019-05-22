Oktawa написав:Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?
Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф
ну насколько я помню даже если деньги еще не проведены по счету и их запихнуть на сейф то они сначала сами оттуда смоются а после проведения сами назад вернуться. если конечно не потратить часть этих денег. так что в принципе следить за ними не нужно - они сами блуждают
Alfa_Bank Подскажите пожалуйста, у меня в МАБе светится возможность оформления дол. депозита на 1 месяц со ставкой 0,75%. Мало конечно, но лучше, чем 0,2% доходного сейфа. На офиц. сайте таких условий я не заметил. Действительно ли такое есть? и достаточно будет дол. платинум блека, что бы оформить такой депозит?
clientage написав:Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
а шо у Аллы банкоматы принимают деньгу без впихивания карты? и шо такое безобразие происходит без поборов со стороны Аллы для пакетных карт? если да - то сколько можно запихнихнуть за день? 15К?
EvgCapp написав:Alfa_Bank Подскажите пожалуйста, у меня в МАБе светится возможность оформления дол. депозита на 1 месяц со ставкой 0,75%. Мало конечно, но лучше, чем 0,2% доходного сейфа. На офиц. сайте таких условий я не заметил. Действительно ли такое есть? и достаточно будет дол. платинум блека, что бы оформить такой депозит?
clientage написав:Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
а шо у Аллы банкоматы принимают деньгу без впихивания карты? и шо такое безобразие происходит без поборов со стороны Аллы для пакетных карт? если да - то сколько можно запихнихнуть за день? 15К?
uaprofi, добрый день. Да, принимают до 15 000 в день. Для пакетных карт пополнение без комиссии.
Valt22 написав: При попытке подписаться на рассылку новостей на сайте появляется форма с заголовком "оформить предоплату". Это что - платная услуга?
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