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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7129713071317132>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:17

Alfa_Bank Спасибо, а жаль.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:36

  clientage написав:
  Oktawa написав:Пополнила ультру грн через банкомат. Кто из личного опыта подскажет: через какое время можно перевести деньги на доходный сейф, чтобы они не вернулись назад?

Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф
Если запихнуть карту в АТМ и именно её и пополнить (онлайн-пополнение), то такой приход проведется на сл. опердень (т.е. Пт. не канает для таких пополняшек), и вот тока тада мона незадумываясь пихать на ДохСейф

ну насколько я помню даже если деньги еще не проведены по счету и их запихнуть на сейф то они сначала сами оттуда смоются а после проведения сами назад вернуться. если конечно не потратить часть этих денег.
так что в принципе следить за ними не нужно - они сами блуждают :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 12:00

Alfa_Bank Подскажите пожалуйста, у меня в МАБе светится возможность оформления дол. депозита на 1 месяц со ставкой 0,75%.
Мало конечно, но лучше, чем 0,2% доходного сейфа.
На офиц. сайте таких условий я не заметил.
Действительно ли такое есть? и достаточно будет дол. платинум блека, что бы оформить такой депозит?
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:20

  clientage написав:Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф

а шо у Аллы банкоматы принимают деньгу без впихивания карты?
и шо такое безобразие происходит без поборов со стороны Аллы для пакетных карт?
если да - то сколько можно запихнихнуть за день? 15К?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:36

  EvgCapp написав:Alfa_Bank Подскажите пожалуйста, у меня в МАБе светится возможность оформления дол. депозита на 1 месяц со ставкой 0,75%.
Мало конечно, но лучше, чем 0,2% доходного сейфа.
На офиц. сайте таких условий я не заметил.
Действительно ли такое есть? и достаточно будет дол. платинум блека, что бы оформить такой депозит?

EvgCapp, добрый день. Возможность оформления депозита вот тут - https://alfabank.ua/storage/files/pril-6-dkbo-052019_1558438453.pdf. Он оформляется только в МАБ и Альфа-Мобайл. Долларового счета в пакете будет достаточно для оформления.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:39

  uaprofi написав:
  clientage написав:Если закинуть БЕЗ запихивания карты в АТМ (это т.н. офлайн-пополнение), т.е. просто набрать номер на клаве, то мона сразу(гроши будут доступны в течение 30мин!) и переводить на ДохСейф

а шо у Аллы банкоматы принимают деньгу без впихивания карты?
и шо такое безобразие происходит без поборов со стороны Аллы для пакетных карт?
если да - то сколько можно запихнихнуть за день? 15К?

uaprofi, добрый день. Да, принимают до 15 000 в день. Для пакетных карт пополнение без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:22

если у меня на ощадном лежали месяц 20евро (минимальная сумма)
сегодня закинул ещё 25 евро (т.е. всего стало 45)
могу сегодня снять 20 евро без комиссии?
можно сразу в кассу?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:24

  Valt22 написав:
При попытке подписаться на рассылку новостей на сайте появляется форма с заголовком "оформить предоплату". :shock:
Это что - платная услуга?

Добрый день, Valt22. Извините за задержку. Рассылка новостей у нас бесплатна, просто такая формулировка на сайте (попросила, чтоб переписали). Но, к сожалению, пока данная услуга не работает. До конца мая устраним неисправность и сможете оформить подиску.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:29

  uaprofi написав:если у меня на ощадном лежали месяц 20евро (минимальная сумма)
сегодня закинул ещё 25 евро (т.е. всего стало 45)
могу сегодня снять 20 евро без комиссии?
можно сразу в кассу?

uaprofi, 20 евро можете снять без комиссии. Изначально нужно обращаться к специалисту ОКР.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:54

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:если у меня на ощадном лежали месяц 20евро (минимальная сумма)
сегодня закинул ещё 25 евро (т.е. всего стало 45)
могу сегодня снять 20 евро без комиссии?
можно сразу в кассу?

uaprofi, 20 евро можете снять без комиссии. Изначально нужно обращаться к специалисту ОКР.


а если что-то с ощадного снимаю с комиссией мне специалист выдаёт отдельную платёжку на оплату этой комиссии? или оно как-то автоматически потом с ощадного снимется?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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