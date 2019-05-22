Звертаємо вашу увагу, що в ніч на п’ятницю 24 травня 2019 року у проміжок часу з 3:00 до 5:00 ранку за київським часом (EEST) проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем Альфа-Банку Україна. У зв'язку з цим протягом 1 години у зазначений проміжок часу будуть тимчасово недоступні будь-які операції з використанням платіжних карток банку, зокрема: розрахунки у торговельно-сервісній мережі, зняття готівки та поповнення карток у мережі банкоматів банку, перекази з картки на картку (p2p), мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine та інтернет-банкінг My Alfa-Bank. Доступність платіжних карток, терміналів, банкоматів та інших сервісів банку буде повністю відновлено того ж дня до 5:00 ранку за київським часом (EEST). У разі виникнення проблем оперативну підтримку клієнти банку традиційно можуть отримати у контакт-центрі банку за телефоном 044 494 01 01.
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