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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7129713071317132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:18

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:если у меня на ощадном лежали месяц 20евро (минимальная сумма)
сегодня закинул ещё 25 евро (т.е. всего стало 45)
могу сегодня снять 20 евро без комиссии?
можно сразу в кассу?

uaprofi, 20 евро можете снять без комиссии. Изначально нужно обращаться к специалисту ОКР.


а если что-то с ощадного снимаю с комиссией мне специалист выдаёт отдельную платёжку на оплату этой комиссии? или оно как-то автоматически потом с ощадного снимется?

По отдельной квитанции не подскажу :roll: Но специалист отделения видит в программе какую сумму вы можете снять без комиссии и предупредит, если снятие будет платное.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:31

Технічні роботи у ніч на 24 травня

Звертаємо вашу увагу, що в ніч на п’ятницю 24 травня 2019 року у проміжок часу з 3:00 до 5:00 ранку за київським часом (EEST) проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем Альфа-Банку Україна.
У зв'язку з цим протягом 1 години у зазначений проміжок часу будуть тимчасово недоступні будь-які операції з використанням платіжних карток банку, зокрема:
розрахунки у торговельно-сервісній мережі, зняття готівки та поповнення карток у мережі банкоматів банку,
перекази з картки на картку (p2p),
мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine та інтернет-банкінг My Alfa-Bank.
Доступність платіжних карток, терміналів, банкоматів та інших сервісів банку буде повністю відновлено того ж дня до 5:00 ранку за київським часом (EEST).
У разі виникнення проблем оперативну підтримку клієнти банку традиційно можуть отримати у контакт-центрі банку за телефоном 044 494 01 01.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:56

?

1) пакет Платинум. Обещают 2 раза в месяц бесплатное снятие валюты или любых денег, неважно. Вопрос в том, есть ли какие-то лимиты на единоразовое бесплатное снятие ?
2) обмен валют читаю часто глючит, наладили уже ? Или может так часто получаться, что гривну закинул на карту, а поменять не дают по желаемому курсу ?
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