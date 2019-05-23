Звертаємо вашу увагу, що в ніч на п’ятницю 24 травня 2019 року у проміжок часу з 3:00 до 5:00 ранку за київським часом (EEST) проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем Альфа-Банку Україна. У зв'язку з цим протягом 1 години у зазначений проміжок часу будуть тимчасово недоступні будь-які операції з використанням платіжних карток банку, зокрема: розрахунки у торговельно-сервісній мережі, зняття готівки та поповнення карток у мережі банкоматів банку, перекази з картки на картку (p2p), мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine та інтернет-банкінг My Alfa-Bank. Доступність платіжних карток, терміналів, банкоматів та інших сервісів банку буде повністю відновлено того ж дня до 5:00 ранку за київським часом (EEST). У разі виникнення проблем оперативну підтримку клієнти банку традиційно можуть отримати у контакт-центрі банку за телефоном 044 494 01 01.
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1) пакет Платинум. Обещают 2 раза в месяц бесплатное снятие валюты или любых денег, неважно. Вопрос в том, есть ли какие-то лимиты на единоразовое бесплатное снятие ? 2) обмен валют читаю часто глючит, наладили уже ? Или может так часто получаться, что гривну закинул на карту, а поменять не дают по желаемому курсу ?
SILVER_UA написав:1) пакет Платинум. Обещают 2 раза в месяц бесплатное снятие валюты или любых денег, неважно. Вопрос в том, есть ли какие-то лимиты на единоразовое бесплатное снятие ? 2) обмен валют читаю часто глючит, наладили уже ? Или может так часто получаться, что гривну закинул на карту, а поменять не дают по желаемому курсу ?
1. Лимитов как бы нет но на большие суммы надо пред заказ. Плюс можно нарваться на финмон - тут писали что вопросы при большом снятии - у банки возникают. 2. Это Алла. Тут вам гарантии никто не даст. Обычно когда курс оказывается самым вкусным на рынке - в мабе начинаются технические работы. Но в принципе за последние 10 дней дважды менял по несколько тысяч единиц иностранной валюты
Alfa_Bank написав:добрый день. Да, принимают до 15 000 в день. Для пакетных карт пополнение без комиссии.
Это если по номеру пополнять или и с наличием карты тоже такой лимит ? Где об этом почитать ? В правилах/тарифах пока нашел только лимит на пополнение любых пакетных карт через ПТКС, но там лимит 10к а не 15к
** - При укладенні договору накопичувального страхування з СК «Уніка Життя» з річним платежем від 10 000 грн. / 400 дол. США / 400 Євро учасник акції, отримує можливість розмістити строковий депозит на наступних умовах: - за кожні 10 000 грн. / 400 дол. США / 400 Євро страхового платежу на рік клієнтська базова процентна ставка по «Альфа депозиту» буде збільшена на 1% в національній валюті - за кожні 200 000 грн. розміщеного депозиту і 0,5% в іноземній валюті - за кожні 8 000 долл. США / 8 000 розміщеного депозиту.
Хтось із колег користав цим? як воно працює і на якому депозиті (не зрозумів де в табличі ці дві зірочки)
uaprofi написав:а оплата коммуналки в My Alfa-Bank (версия для ПК) с "пакетных карт" с комиссией или без? если есть комиссия на каком этапе её показывают? идут эти операции в зачёт 12 шт для условно бесплатного обслуживания в пакете?
uaprofi, добрый день. Если оплата через раздел "Платежи и переводы" - "Оплата услуг"/"Коммунальные платежи", данные операции учитываются для пакетных карт (MerchantID по ним должен быть E2460096). Оплата с пакетных карт без комиссии, но есть некоторые исключения, см.тут - https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf.
Вопрос по исходящему СЭП с пакетной грн. карты (например Ultra) на счет юр лица-школы (не садика) через https://my.alfabank.com.ua - уйдет без комиссии? И вопрос по лимитам для такого перевода (розділ I пункт 3) - максимальная сумма одного перевода 50000 грн, и в день до 150000 грн? И по исходящему p2p (с Ultra на карту другого банка) такие же лимиты? И поднять эти лимиты нельзя?