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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7129713071317132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:18

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:если у меня на ощадном лежали месяц 20евро (минимальная сумма)
сегодня закинул ещё 25 евро (т.е. всего стало 45)
могу сегодня снять 20 евро без комиссии?
можно сразу в кассу?

uaprofi, 20 евро можете снять без комиссии. Изначально нужно обращаться к специалисту ОКР.


а если что-то с ощадного снимаю с комиссией мне специалист выдаёт отдельную платёжку на оплату этой комиссии? или оно как-то автоматически потом с ощадного снимется?

По отдельной квитанции не подскажу :roll: Но специалист отделения видит в программе какую сумму вы можете снять без комиссии и предупредит, если снятие будет платное.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:31

Технічні роботи у ніч на 24 травня

Звертаємо вашу увагу, що в ніч на п’ятницю 24 травня 2019 року у проміжок часу з 3:00 до 5:00 ранку за київським часом (EEST) проводитимуться технічні роботи з оновлення IT-систем Альфа-Банку Україна.
У зв'язку з цим протягом 1 години у зазначений проміжок часу будуть тимчасово недоступні будь-які операції з використанням платіжних карток банку, зокрема:
розрахунки у торговельно-сервісній мережі, зняття готівки та поповнення карток у мережі банкоматів банку,
перекази з картки на картку (p2p),
мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine та інтернет-банкінг My Alfa-Bank.
Доступність платіжних карток, терміналів, банкоматів та інших сервісів банку буде повністю відновлено того ж дня до 5:00 ранку за київським часом (EEST).
У разі виникнення проблем оперативну підтримку клієнти банку традиційно можуть отримати у контакт-центрі банку за телефоном 044 494 01 01.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:56

?

1) пакет Платинум. Обещают 2 раза в месяц бесплатное снятие валюты или любых денег, неважно. Вопрос в том, есть ли какие-то лимиты на единоразовое бесплатное снятие ?
2) обмен валют читаю часто глючит, наладили уже ? Или может так часто получаться, что гривну закинул на карту, а поменять не дают по желаемому курсу ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 19:12

  SILVER_UA написав:1) пакет Платинум. Обещают 2 раза в месяц бесплатное снятие валюты или любых денег, неважно. Вопрос в том, есть ли какие-то лимиты на единоразовое бесплатное снятие ?
2) обмен валют читаю часто глючит, наладили уже ? Или может так часто получаться, что гривну закинул на карту, а поменять не дают по желаемому курсу ?

1. Лимитов как бы нет но на большие суммы надо пред заказ. Плюс можно нарваться на финмон - тут писали что вопросы при большом снятии - у банки возникают.
2. Это Алла. Тут вам гарантии никто не даст. Обычно когда курс оказывается самым вкусным на рынке - в мабе начинаются технические работы. Но в принципе за последние 10 дней дважды менял по несколько тысяч единиц иностранной валюты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:08

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:1. Лимитов как бы нет но на большие суммы надо пред заказ. Плюс можно нарваться на финмон - тут писали что вопросы при большом снятии - у банки возникают.

финмон от 150к вроде или и к меньшему могут быть вопросы ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:11

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:добрый день. Да, принимают до 15 000 в день. Для пакетных карт пополнение без комиссии.


Это если по номеру пополнять или и с наличием карты тоже такой лимит ? Где об этом почитать ? В правилах/тарифах пока нашел только лимит на пополнение любых пакетных карт через ПТКС, но там лимит 10к а не 15к :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 21:21

  Kalgan написав:
  Flamingo написав:1. Лимитов как бы нет но на большие суммы надо пред заказ. Плюс можно нарваться на финмон - тут писали что вопросы при большом снятии - у банки возникают.

финмон от 150к вроде или и к меньшему могут быть вопросы ?

Это обязательный финмон от 150. Но если есть признаки дробления то и за меньшие суммы могут "взять". А внутренний мониторинг и за меньшие суммы имеет право вопросы задавать.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 22:31

читаючи ось цей документ
https://alfabank.ua/storage/files/pril- ... 438453.pdf

знайшов дуже цікаву приписочку до депо-таблиці



** - При укладенні договору накопичувального страхування з СК «Уніка Життя» з річним платежем від 10 000 грн. / 400 дол. США / 400 Євро учасник акції,
отримує можливість розмістити строковий депозит на наступних умовах:
- за кожні 10 000 грн. / 400 дол. США / 400 Євро страхового платежу на рік клієнтська базова процентна ставка по «Альфа депозиту» буде збільшена на 1% в
національній валюті - за кожні 200 000 грн. розміщеного депозиту і 0,5% в іноземній валюті - за кожні 8 000 долл. США / 8 000 розміщеного депозиту.



Хтось із колег користав цим? як воно працює і на якому депозиті (не зрозумів де в табличі ці дві зірочки)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 23:54

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:а оплата коммуналки в My Alfa-Bank (версия для ПК) с "пакетных карт" с комиссией или без?
если есть комиссия на каком этапе её показывают?
идут эти операции в зачёт 12 шт для условно бесплатного обслуживания в пакете?

uaprofi, добрый день. Если оплата через раздел "Платежи и переводы" - "Оплата услуг"/"Коммунальные платежи", данные операции учитываются для пакетных карт (MerchantID по ним должен быть E2460096). Оплата с пакетных карт без комиссии, но есть некоторые исключения, см.тут - https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf.


Вопрос по исходящему СЭП с пакетной грн. карты (например Ultra) на счет юр лица-школы (не садика) через https://my.alfabank.com.ua - уйдет без комиссии? И вопрос по лимитам для такого перевода (розділ I пункт 3) - максимальная сумма одного перевода 50000 грн, и в день до 150000 грн? И по исходящему p2p (с Ultra на карту другого банка) такие же лимиты? И поднять эти лимиты нельзя?
wildlynx
 
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