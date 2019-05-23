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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7130713171327133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:38

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:добрый день. Да, принимают до 15 000 в день. Для пакетных карт пополнение без комиссии.


Это если по номеру пополнять или и с наличием карты тоже такой лимит ? Где об этом почитать ? В правилах/тарифах пока нашел только лимит на пополнение любых пакетных карт через ПТКС, но там лимит 10к а не 15к :?:

Kalgan, доброе утро. С 06.02.2015 согласно Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов" установлена максимальная сумма пополнения карт/кредитов/депозитов/текущих счетов в размере до 15 000 грн. в один операционный день при осуществлении операции через банкомат с функцией пополнения без использования карты (т.е. без введения Пин-кода). При пополнении с использованием карты - ограничений по сумме нет.

А при СЭПе со своего счета ФОП в другом банке на личный Платинум у вас, есть ограничение на 15 или нет, можно сразу всю тридцатку отправлять?
Востаннє редагувалось Solar_simfi в П'ят 24 тра, 2019 07:42, всього редагувалось 1 раз.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:40

  wildlynx написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:а оплата коммуналки в My Alfa-Bank (версия для ПК) с "пакетных карт" с комиссией или без?
если есть комиссия на каком этапе её показывают?
идут эти операции в зачёт 12 шт для условно бесплатного обслуживания в пакете?

uaprofi, добрый день. Если оплата через раздел "Платежи и переводы" - "Оплата услуг"/"Коммунальные платежи", данные операции учитываются для пакетных карт (MerchantID по ним должен быть E2460096). Оплата с пакетных карт без комиссии, но есть некоторые исключения, см.тут - https://alfabank.ua/upload/dkbo_mab.pdf.


Вопрос по исходящему СЭП с пакетной грн. карты (например Ultra) на счет юр лица-школы (не садика) через https://my.alfabank.com.ua - уйдет без комиссии? И вопрос по лимитам для такого перевода (розділ I пункт 3) - максимальная сумма одного перевода 50000 грн, и в день до 150000 грн? И по исходящему p2p (с Ultra на карту другого банка) такие же лимиты? И поднять эти лимиты нельзя?

wildlyn, доброе утро. Платеж по реквизитам с пакетной карты без комиссии. Лимиты: «Договірне списання по довільним Реквізитам платежу на рахунки юридичних і фізичних осіб в інших банках України» - ліміт на 1 операцію, грн. – 50 000 грн., денний ліміт, грн. – 150 000 грн. Перекази за технологіями VISA Direct та MasterCard MoneySend, в т.ч. Р2Р, що здійснені через сервіс МАБ: ліміт на 1 операцію, грн. – 50 000 грн., денний ліміт, грн. – 150 000 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:44

  Solar_simfi написав:А при СЭПе со своего счета ФОП в другом банке на личный Платинум у вас, есть ограничение на 15 или нет, можно сразу всю тридцатку отправлять?

Solar_simfi, доброе утро. Ограничений на безналичное пополнение пакетных карт нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:48

Alfa_Bank, добрый день. Скажите, можно ли сделать, чтобы по коммуналке зачисление на счет получателя проходило день в день или хотя бы на следующий день. Проводил оплату через интернет-банкинг во вторник днем. Сегодня до сих пор деньги получателю не зашли, задолженность висит. Речь идет о системе ЕКС Кременчуг. Уже пошел 4-ый банковский день. С 1 мая принят закон о введении пени за просрочку платежа. Мне вот интересно, кому в дальнейшем выставлять претензии за лишние дни начисленной пени, если ваш банк не зачисляет вовремя деньги получателю?
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 07:51

Re: Альфа-Банк

  dedmvi написав:Речь идет о системе ЕКС Кременчуг.

Думаю, шо тут претензию нуна выставлять именно отой ЕКС.
Альфа должна в течение опердня сделать отправку
Ну и особо психовать не нуна. Коммунальщики (особенно безответсвенные) могут т.с. разносить платежи и неделями, но саму проводку должны будут сделать днем получения денег, т.е. макс. +1дн от отправки
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 08:48

  dedmvi написав:Alfa_Bank, добрый день. Скажите, можно ли сделать, чтобы по коммуналке зачисление на счет получателя проходило день в день или хотя бы на следующий день. Проводил оплату через интернет-банкинг во вторник днем. Сегодня до сих пор деньги получателю не зашли, задолженность висит. Речь идет о системе ЕКС Кременчуг. Уже пошел 4-ый банковский день. С 1 мая принят закон о введении пени за просрочку платежа. Мне вот интересно, кому в дальнейшем выставлять претензии за лишние дни начисленной пени, если ваш банк не зачисляет вовремя деньги получателю?

dedmvi, добрый день. В случае, если ваш платеж был совершен в рабочее время (до 17:00), то он будет отправлен в тот же день. При этом, обработка платежа получателем может занять еще один-два дня.
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