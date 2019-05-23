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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7131713271337134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:50

А можно как-то отключить смс-предложения о рассрочках ?
Нынешние рассрочки абсолютно не интересны, надоело спам получать после каждой крупной покупки.
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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:56

  mustbe написав:А можно как-то отключить смс-предложения о рассрочках ?
Нынешние рассрочки абсолютно не интересны, надоело спам получать после каждой крупной покупки.

Да, смотрите на странице рассрочек на сайте комбинацию для смс в разделе вопросов ответов. Вроде там было
А чего не согласится? 2 месяца греса тоже неплохо
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:57

  newbie написав:ccd@alfabank.kiev.ua это адрес банка или мошенников?

С него сообщают, что кто-то куда-то вошел и просят сообщить в банк, если это не Вы.

newbie, добрый день. Это почта банка. С нее идет рассылка по входу в МАБ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:57

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Да - кЫшьЮ-бонусы управляются только в телеПоне. С помощью компа - ниЗЗЯ. Но только учтите что кроме телефона (его можно и у кого-нибудь из родственников на недолго взять попользоваться, а потом удалить приложение) вам еще нужно чтобы у вас была одна или несколько реальных покупок (уже проведенные по счету и совершенные не раньше чем 30 дней назад), оплаченные картой на сумму которую можно трансформировать в деньги (в вашем случае с вашими 230 бонусами это суммарно около 192 грн.). Причем каждая покупка, которую Вы захотите перевести в деньги должны быть еще и на сумму не меньше 50 грн. каждая. Просто перевести бонусы в деньги - ниЗЗя. В общем с орехами кЫшьЮ у Альфы не все так просто ;(

2 раза перечитал, с трудом понял, не уверен, что правильно. У жены такое, но до сих пор не доходили руки разобраться - это наколка (рулетка) или шото полезное, какие там подводные камни и нахрена нам такие орехи?
Востаннє редагувалось newbie в П'ят 24 тра, 2019 10:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:59

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:если ваш платеж был совершен в рабочее время (до 17:00), то он будет отправлен в тот же день. При этом, обработка платежа получателем может занять еще один-два дня.

Выдающийся ответ. "Мы отправлем платежи мгновенно (в тот же день). Но их обработка может занять 3 дня". Эстонский банк :)

вы считаете что алла должна отвечать еще и за получателя?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:05

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:вы считаете что алла должна отвечать еще и за получателя?

Да, намек на получателя не доглядел.

Но он не совсем уместен, т.к. откуда Алла знает, сколько обрабатывает получатель? Пусть показывает, когда отправила, и вопросов не будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:13

Re: Альфа-Банк

newbie написав:
  mephala написав:вы считаете что алла должна отвечать еще и за получателя?

Да, намек на получателя не доглядел.

Но он не совсем уместен, т.к. откуда Алла знает, сколько обрабатывает получатель? Пусть показывает, когда отправила, и вопросов не будет.
Алла показывает в статусе операции. Подтвеждено черным- зелёным Проведено. Вы хоть в МАБ заходили? Или потролить?
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:21

Re: Альфа-Банк

  lel написав:А зачисляет 1-3 дня принимающий банк.

Серьезно? Это какие банки так зачисляют? И как такое может быть? Вы в курсе, как работает СЭП НБУ и сколько там длитя зачисление?

Причём тут эстонский банк?

Тут да, недоглялел. Если оправляют за день, то это норм.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:27

  newbie написав:
  lel написав:А зачисляет 1-3 дня принимающий банк.

Серьезно? Это какие банки так зачисляют? И как такое может быть? Вы в курсе, как работает СЭП НБУ и сколько там длитя зачисление?


Изначально речь шла про оплату коммуналки, как понимаю по шаблонам в МАБ.
Как работает СЭП к данной ситации имхо не особо имеет значение.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:42

Re: Альфа-Банк

  lel написав:Алла показывает в статусе операции. Подтвеждено черным- зелёным Проведено. Вы хоть в МАБ заходили?

Заходил, но не для платежей, т.к. через Альфу не плачу. Если все подтверждения есть, почему тогда люди спрашивают?

Или потролить

Чего нападаете? Я что ли задавал первоначальный вопрос? На мой вопрос, откула Алла знает, как работают поставшики коммунальных услуг, Вы не ответили. Так кто троллит?

А вопрос, кстати интересный, т.к. пеню за несвоевременную оплату коммунальных ввели. Поэтому я тоже хочу иметь достоверную бумажку, которую мог бы предъявить получателю, чтобы доказать, что не виноват.

Никаких двух или трех дней тут буть не может. Деньги должны доходить день в день (если отправлены до 17-00) или на следующий рабочий день.

СЭП НБУ работет циклами с интервалами, кажись, не больше 15 минут. Некоторые банки отправляют платежи еще чаще, например, через 2 минуты.

Поэтому в среднем по банкам норма доставки (или прохождения платежей между банками) 15 минут, у Альфы (из-за того, что она отправлет только 3 раза), видимо, больше.

Эстонский это банк или какой-то другой пусть каждый решает сам :)
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