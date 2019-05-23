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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:50
А можно как-то отключить смс-предложения о рассрочках ?
Нынешние рассрочки абсолютно не интересны, надоело спам получать после каждой крупной покупки.
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- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
- Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
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mustbe
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:56
mustbe написав:
А можно как-то отключить смс-предложения о рассрочках ?
Нынешние рассрочки абсолютно не интересны, надоело спам получать после каждой крупной покупки.
Да, смотрите на странице рассрочек на сайте комбинацию для смс в разделе вопросов ответов. Вроде там было
А чего не согласится? 2 месяца греса тоже неплохо
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curiousobro
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:57
newbie написав:
ccd@alfabank.kiev.ua это адрес банка или мошенников?
С него сообщают, что кто-то куда-то вошел и просят сообщить в банк, если это не Вы.
newbie, добрый день. Это почта банка. С нее идет рассылка по входу в МАБ.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:57
Flamingo написав:
Да - кЫшьЮ-бонусы управляются только в телеПоне. С помощью компа - ниЗЗЯ. Но только учтите что кроме телефона (его можно и у кого-нибудь из родственников на недолго взять попользоваться, а потом удалить приложение) вам еще нужно чтобы у вас была одна или несколько реальных покупок (уже проведенные по счету и совершенные не раньше чем 30 дней назад), оплаченные картой на сумму которую можно трансформировать в деньги (в вашем случае с вашими 230 бонусами это суммарно около 192 грн.). Причем каждая покупка, которую Вы захотите перевести в деньги должны быть еще и на сумму не меньше 50 грн. каждая. Просто перевести бонусы в деньги - ниЗЗя. В общем с орехами кЫшьЮ у Альфы не все так просто ;(
2 раза перечитал, с трудом понял, не уверен, что правильно. У жены такое, но до сих пор не доходили руки разобраться - это наколка (рулетка) или шото полезное, какие там подводные камни и нахрена нам такие орехи?
Востаннє редагувалось newbie
в П'ят 24 тра, 2019 10:09, всього редагувалось 2 разів.
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newbie
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:59
newbie написав: Alfa_Bank написав:
если ваш платеж был совершен в рабочее время (до 17:00), то он будет отправлен в тот же день. При этом, обработка платежа получателем может занять еще один-два дня.
Выдающийся ответ. "Мы отправлем платежи мгновенно (в тот же день). Но их обработка может занять 3 дня". Эстонский банк
вы считаете что алла должна отвечать еще и за получателя?
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mephala
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:05
mephala написав:
вы считаете что алла должна отвечать еще и за получателя?
Да, намек на получателя не доглядел.
Но он не совсем уместен, т.к. откуда Алла знает, сколько обрабатывает получатель? Пусть показывает, когда отправила, и вопросов не будет.
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newbie
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:13
newbie написав: mephala написав:
вы считаете что алла должна отвечать еще и за получателя?
Да, намек на получателя не доглядел.
Но он не совсем уместен, т.к. откуда Алла знает, сколько обрабатывает получатель? Пусть показывает, когда отправила, и вопросов не будет.
Алла показывает в статусе операции. Подтвеждено черным- зелёным Проведено. Вы хоть в МАБ заходили? Или потролить?
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lel
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:21
lel написав:
А зачисляет 1-3 дня принимающий банк.
Серьезно? Это какие банки так зачисляют? И как такое может быть? Вы в курсе, как работает СЭП НБУ и сколько там длитя зачисление?
Причём тут эстонский банк?
Тут да, недоглялел. Если оправляют за день, то это норм.
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newbie
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:27
newbie написав: lel написав:
А зачисляет 1-3 дня принимающий банк.
Серьезно? Это какие банки так зачисляют? И как такое может быть? Вы в курсе, как работает СЭП НБУ и сколько там длитя зачисление?
Изначально речь шла про оплату коммуналки, как понимаю по шаблонам в МАБ.
Как работает СЭП к данной ситации имхо не особо имеет значение.
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Aps
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 10:42
lel написав:
Алла показывает в статусе операции. Подтвеждено черным- зелёным Проведено. Вы хоть в МАБ заходили?
Заходил, но не для платежей, т.к. через Альфу не плачу. Если все подтверждения есть, почему тогда люди спрашивают?
Или потролить
Чего нападаете? Я что ли задавал первоначальный вопрос? На мой вопрос, откула Алла знает, как работают поставшики коммунальных услуг, Вы не ответили. Так кто троллит?
А вопрос, кстати интересный, т.к. пеню за несвоевременную оплату коммунальных ввели. Поэтому я тоже хочу иметь достоверную бумажку, которую мог бы предъявить получателю, чтобы доказать, что не виноват.
Никаких двух или трех дней тут буть не может. Деньги должны доходить день в день (если отправлены до 17-00) или на следующий рабочий день.
СЭП НБУ работет циклами с интервалами, кажись, не больше 15 минут. Некоторые банки отправляют платежи еще чаще, например, через 2 минуты.
Поэтому в среднем по банкам норма доставки (или прохождения платежей между банками) 15 минут, у Альфы (из-за того, что она отправлет только 3 раза), видимо, больше.
Эстонский это банк или какой-то другой пусть каждый решает сам
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newbie
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