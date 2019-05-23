Flamingo написав:

Да - кЫшьЮ-бонусы управляются только в телеПоне. С помощью компа - ниЗЗЯ. Но только учтите что кроме телефона (его можно и у кого-нибудь из родственников на недолго взять попользоваться, а потом удалить приложение) вам еще нужно чтобы у вас была одна или несколько реальных покупок (уже проведенные по счету и совершенные не раньше чем 30 дней назад), оплаченные картой на сумму которую можно трансформировать в деньги (в вашем случае с вашими 230 бонусами это суммарно около 192 грн.). Причем каждая покупка, которую Вы захотите перевести в деньги должны быть еще и на сумму не меньше 50 грн. каждая. Просто перевести бонусы в деньги - ниЗЗя. В общем с орехами кЫшьЮ у Альфы не все так просто ;(