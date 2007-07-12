Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:08

Aps написав: Шаблоны коммуналки это не пользовательский шаблон созданный для удобства набора данных. При оплате коммуналки банк пользуется услугами агрегаторов (а ля Портмоне), который грубо говоря предоставляет эти шаблоны. А саму оплату банк производит не на поставщика услуг, а на этого агрегатора итоговой суммой за день (а может и реже хз). Агрегатор уже потом рассчитывается с поставщиками. Шаблоны коммуналки это не пользовательский шаблон созданный для удобства набора данных. При оплате коммуналки банк пользуется услугами агрегаторов (а ля Портмоне), который грубо говоря предоставляет эти шаблоны. А саму оплату банк производит не на поставщика услуг, а на этого агрегатора итоговой суммой за день (а может и реже хз). Агрегатор уже потом рассчитывается с поставщиками.

Так что регламенты СЭП и "эстонский банк" в данном случае вообще не в тему

Согласен. Но Вы ж правильно выражайтесь. Я понял, что Вы о шаблонах банка грили.Агрегаторы это лажа, которой я стараюсь не пользоваться. Использую их только в крайнем случае. Во-первых - это еще одна задержка. Во-вторых, еще одна точка ошибок. Если все хорошо и ошибок нет, народу нравится. Показывает сумму которую ты должен заплатить, какой-то контроль есть, другому врядли заплатишь, есть и другие удобства.Но если появляются ошибки (платежи не доходят), начинается тот еще ад. Банк ни хрена не знает, показывает какую-то левую платежку на свой внутренний счет или на счет агрегатора. Где зависли деньги, никто не знает, разбираться нужно долго и нудно, например, месяц. А пеня за просрочку в это время капаетАгрегаторы выгодны банкам, т.к. с ними они не делают прямых платежей на поставщиков услуг отдельно по каждому клиенту и по каждой услуге. Все делается через сводные платежи и через посредников (агрегаторов).Ну почему ж не в тему? Не все ж платят через агрегаторов. Некоторые платят по пользовательским шаблонам (по реквизитам через СЭП НБУ). Там ошибок быть не может и подтверждения железные, банку не открутиться. Тем более, что у Аллы вроде безнальный выход через СЭП НБУ бесплатный.Или уже нет? Помнится мне, что таких банков было всего 2 - Алла и Форвард (поэтому я и держу их на примете). То, что Алла по СЭП НБУ отправляет 3 раза в день, для коммунальных значения не имеет (пусть хоть и раз в день, меня устроит).А через агрегаторов - это отдельная тема. И мы ж не знаем как Алла с ними взаимодействует. Там точек ошибок, узких мест и подводных камней гораздо больше. Там платежи могут и неделями в банке валяться. Алла нам об этом не расскажет, подтверждений не покажет и ничего там не докажешь.Так что нужно быть готовым к пеням и лапше (рассказам или басням) о том, как работают агрегаторы и поставщики услуг