Aps написав:Изначально речь шла про оплату коммуналки, как понимаю по шаблонам в МАБ
Какое отношение шаблоны имеют к скорости прохождения (или доставки) платежей? По шаблонам Вы набираете платежи или нет, скорость их доставки от этого не зависит.
Как работает СЭП к данной ситации имхо не особо имеет значение
Имеет и самое напосредственное. СЭП НБУ имеет время работы, количество и длительность циклов. В ней есть система срочных платежей, которую юзают многие банки. Но многое зависит и от того, как работает банк с СЭП НБУ. Если он настроил свою работу так, что ему достаточно только 3-х циклов в день (из 40 или 50, которые обеспечивает СЭП НБУ) и ему не нужны срочные платежи, то маєте, шо маєте.
Aps написав:Изначально речь шла про оплату коммуналки, как понимаю по шаблонам в МАБ
Какое отношение шаблоны имеют к скорости прохождения (или доставки) платежей? По шаблонам Вы набираете платежи или нет, скорость их доставки от этого не зависит.
Шаблоны коммуналки это не пользовательский шаблон созданный для удобства набора данных. При оплате коммуналки банк пользуется услугами агрегаторов (а ля Портмоне), который грубо говоря предоставляет эти шаблоны. А саму оплату банк производит не на поставщика услуг, а на этого агрегатора итоговой суммой за день (а может и реже хз). Агрегатор уже потом рассчитывается с поставщиками. Так что регламенты СЭП и "эстонский банк" в данном случае вообще не в тему.
Добрый день Заказываю через колл-центр поднятие лимитов на карте (был за рулём, приложение неудобно), начинают делать идентификацию, задают вопрос "сумма последнего пополнения", с уточнением "без операций с доходным сейфом", после неудачной попытки - во время разговора нет интернета - посмотреть в приложении сумму называю "примерно $1000", мне отказывают из-за неверного ответа на вопрос. Смотрю после разговора в приложении, последнее пополнение на $1000.02.
Правомочен ли отказ колл-центра?
Ps Лимит поменял в приложении, но выглядит так, что колл-центр только отнимает время, а не решает вопросы.
sanyok написав:Добрый день Заказываю через колл-центр поднятие лимитов на карте (был за рулём, приложение неудобно), начинают делать идентификацию, задают вопрос "сумма последнего пополнения", с уточнением "без операций с доходным сейфом", после неудачной попытки - во время разговора нет интернета - посмотреть в приложении сумму называю "примерно $1000", мне отказывают из-за неверного ответа на вопрос. Смотрю после разговора в приложении, последнее пополнение на $1000.02.
Правомочен ли отказ колл-центра?
Ps Лимит поменял в приложении, но выглядит так, что колл-центр только отнимает время, а не решает вопросы.
sanyok, добрый день. Если сумма указана без центов, такой ответ засчитывается. Напишите мне в ЛС номер карт.счета и время звонка в КЦ, буду разбираться.
Aps написав:Шаблоны коммуналки это не пользовательский шаблон созданный для удобства набора данных. При оплате коммуналки банк пользуется услугами агрегаторов (а ля Портмоне), который грубо говоря предоставляет эти шаблоны. А саму оплату банк производит не на поставщика услуг, а на этого агрегатора итоговой суммой за день (а может и реже хз). Агрегатор уже потом рассчитывается с поставщиками.
Согласен. Но Вы ж правильно выражайтесь. Я понял, что Вы о шаблонах банка грили.
Агрегаторы это лажа, которой я стараюсь не пользоваться. Использую их только в крайнем случае. Во-первых - это еще одна задержка. Во-вторых, еще одна точка ошибок. Если все хорошо и ошибок нет, народу нравится. Показывает сумму которую ты должен заплатить, какой-то контроль есть, другому врядли заплатишь, есть и другие удобства.
Но если появляются ошибки (платежи не доходят), начинается тот еще ад. Банк ни хрена не знает, показывает какую-то левую платежку на свой внутренний счет или на счет агрегатора. Где зависли деньги, никто не знает, разбираться нужно долго и нудно, например, месяц. А пеня за просрочку в это время капает
Агрегаторы выгодны банкам, т.к. с ними они не делают прямых платежей на поставщиков услуг отдельно по каждому клиенту и по каждой услуге. Все делается через сводные платежи и через посредников (агрегаторов).
Так что регламенты СЭП и "эстонский банк" в данном случае вообще не в тему
Ну почему ж не в тему? Не все ж платят через агрегаторов. Некоторые платят по пользовательским шаблонам (по реквизитам через СЭП НБУ). Там ошибок быть не может и подтверждения железные, банку не открутиться. Тем более, что у Аллы вроде безнальный выход через СЭП НБУ бесплатный.
Или уже нет? Помнится мне, что таких банков было всего 2 - Алла и Форвард (поэтому я и держу их на примете). То, что Алла по СЭП НБУ отправляет 3 раза в день, для коммунальных значения не имеет (пусть хоть и раз в день, меня устроит).
А через агрегаторов - это отдельная тема. И мы ж не знаем как Алла с ними взаимодействует. Там точек ошибок, узких мест и подводных камней гораздо больше. Там платежи могут и неделями в банке валяться. Алла нам об этом не расскажет, подтверждений не покажет и ничего там не докажешь.
Так что нужно быть готовым к пеням и лапше (рассказам или басням) о том, как работают агрегаторы и поставщики услуг