Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.
Ну так расскажите, а то с вашей многословностью удивительно, что мы этого ещё не знаем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:57
Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.
Ну так расскажите, а то с вашей многословностью удивительно, что мы этого ещё не знаем
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:21
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:54
Депозит в Альфе
Всем здрасьте!
Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
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