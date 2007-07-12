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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7133713471357136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:57

  newbie написав:Ошибаетесь. С работой агрегаторов знаком очень глубоко, т.к. занимаюсь этим профессионально. Но Вас, я так понимаю, это не интересует, т.к. у Вас свое мнение по этому вопросу, непонятно на чем основанное.

Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.

  newbie написав:Кстати, то что в кредитках не разбираюсь, тоже совершенно не факт. Хоть и да, не юзаю их, но почему - это отдельный вопрос.

Ну так расскажите, а то с вашей многословностью удивительно, что мы этого ещё не знаем :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:21

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.

Между кешбеком и агрегаторами нет никакой связи.

За кешбеками не гоняюсь, т.к. у меня нет времени заниматься такими мелочами.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:54

Депозит в Альфе

Всем здрасьте!
Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
Stargazer212
 
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