|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:57
newbie написав:
Ошибаетесь. С работой агрегаторов знаком очень глубоко, т.к. занимаюсь этим профессионально. Но Вас, я так понимаю, это не интересует, т.к. у Вас свое мнение по этому вопросу, непонятно на чем основанное.
Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.
newbie написав:
Кстати, то что в кредитках не разбираюсь, тоже совершенно не факт. Хоть и да, не юзаю их, но почему - это отдельный вопрос.
Ну так расскажите, а то с вашей многословностью удивительно, что мы этого ещё не знаем
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6866
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:21
Vorlon написав:
Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.
Между кешбеком и агрегаторами нет никакой связи.
За кешбеками не гоняюсь, т.к. у меня нет времени заниматься такими мелочами.
-
newbie
-
-
- Повідомлень: 6106
- З нами з: 22.06.15
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 543 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 16:54
Всем здрасьте!
Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:32
Stargazer212 написав:
Всем здрасьте!
Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Только условия пакета нужно внимательно изучить, чтобы случайно не проспонсировать , кого не надо.
после окончания депо деньги с карты можно снять 3 способами
1. с помощью пластика в банкомате, если сумма небольшая. например, свыше 10 тыс в мес. для ультра или свыше 30 тыс в мес для платинум блек включается комис
2. с помощью пластика в кассе - любую сумму. Следите , чтобы карту катали не более 2 раз в месяц, иначе включается комис.
3. менеджер сделает проводку с карточного счета и по расходному документу получите в кассе (без использования пластика) весь депозит сразу или частями в разные дни (по желанию) без комис
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 491
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:58
citramon написав: Stargazer212 написав:
Всем здрасьте!
Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Только условия пакета нужно внимательно изучить, чтобы случайно не проспонсировать , кого не надо.
после окончания депо деньги с карты можно снять 3 способами
1. с помощью пластика в банкомате, если сумма небольшая. например, свыше 10 тыс в мес. для ультра или свыше 30 тыс в мес для платинум блек включается комис
2. с помощью пластика в кассе - любую сумму. Следите , чтобы карту катали не более 2 раз в месяц, иначе включается комис.
3. менеджер сделает проводку с карточного счета и по расходному документу получите в кассе (без использования пластика) весь депозит сразу или частями в разные дни (по желанию) без комис
Спасибо огромное! Все понятно!
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 тра, 2019 22:40
Как конвертится гривна с кредитки Максимум в рублёвой зоне? По курсу сайта 0,415 или как то через доллар сначала?
Понимаю,что не патриотично,но сейчас очень нужно оплатить гривневой картой в рублях.
-
VanKiss
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 13.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12283
|1769447
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5996
|1382031
|
|
|421
|130279
|
|