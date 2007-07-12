newbie написав:Ошибаетесь. С работой агрегаторов знаком очень глубоко, т.к. занимаюсь этим профессионально. Но Вас, я так понимаю, это не интересует, т.к. у Вас свое мнение по этому вопросу, непонятно на чем основанное.
Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.
newbie написав:Кстати, то что в кредитках не разбираюсь, тоже совершенно не факт. Хоть и да, не юзаю их, но почему - это отдельный вопрос.
Ну так расскажите, а то с вашей многословностью удивительно, что мы этого ещё не знаем
Всем здрасьте! Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
Stargazer212 написав:Всем здрасьте! Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
Вы сами ответили на свой вопрос. Только условия пакета нужно внимательно изучить, чтобы случайно не проспонсировать , кого не надо. после окончания депо деньги с карты можно снять 3 способами 1. с помощью пластика в банкомате, если сумма небольшая. например, свыше 10 тыс в мес. для ультра или свыше 30 тыс в мес для платинум блек включается комис 2. с помощью пластика в кассе - любую сумму. Следите , чтобы карту катали не более 2 раз в месяц, иначе включается комис. 3. менеджер сделает проводку с карточного счета и по расходному документу получите в кассе (без использования пластика) весь депозит сразу или частями в разные дни (по желанию) без комис
Stargazer212 написав:Всем здрасьте! Хочу оформить депо в Альфе на 1 мес. под 13,6 % Имеется пакет Ультра. Если кинуть деньги на карту, затем оформить депо - тело депозита с процентами шлепнется опять на карту в конце срока депозита? И снять (либо воспользоваться деньгами) можно будет по условиям пакета? Никаких подводных камней нет? Благодарю.
Вы сами ответили на свой вопрос. Только условия пакета нужно внимательно изучить, чтобы случайно не проспонсировать , кого не надо. после окончания депо деньги с карты можно снять 3 способами 1. с помощью пластика в банкомате, если сумма небольшая. например, свыше 10 тыс в мес. для ультра или свыше 30 тыс в мес для платинум блек включается комис 2. с помощью пластика в кассе - любую сумму. Следите , чтобы карту катали не более 2 раз в месяц, иначе включается комис. 3. менеджер сделает проводку с карточного счета и по расходному документу получите в кассе (без использования пластика) весь депозит сразу или частями в разные дни (по желанию) без комис
VanKiss написав:Как конвертится гривна с кредитки Максимум в рублёвой зоне? По курсу сайта 0,415 или как то через доллар сначала? Понимаю,что не патриотично,но сейчас очень нужно оплатить гривневой картой в рублях.
VanKiss написав:Как конвертится гривна с кредитки Максимум в рублёвой зоне? По курсу сайта 0,415 или как то через доллар сначала? Понимаю,что не патриотично,но сейчас очень нужно оплатить гривневой картой в рублях.
curiousobro написав:Работая через нормальных агрегаторов, вы не только получите пару тройку процентов КБ, но и не будете иметь головной боли.
Они все нормальные. Но это гораздо более сложная система и поэтому менее надежная.
Головную боль с агрегатором (платежом через него) я уже заимел. У меня завис один платеж за отопление. Получатель не подтверждает получение (показывает долг). Уже месяц жду, надеюсь сами выявят и исправят.
От банка у меня липовая бумажка о том, что я заплатил есть. Но она ничего не значит, получатель ей не поверит. По факту никто никому ничего (1200 грн) прощать не будет, так что придется кого-то трусить.
Ошибаетесь. Если у вас есть эта "бумажка" пеня неправомерна.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы? Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем. Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?