M-Audio написав:
А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы?
Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем.
Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?
Кредитками у валютах 2-го ешелону курси нормальні. Кращі, ніж у шмонькі.