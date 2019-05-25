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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7134713571367137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 19:46

  M-Audio написав:
  nijizafu написав:https://alfabank.ua/upload/convert.pdf

А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы?
Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем.
Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?

Кредитками у валютах 2-го ешелону курси нормальні. Кращі, ніж у шмонькі.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:29

  Кочевник написав:Кредитками у валютах 2-го ешелону курси нормальні. Кращі, ніж у шмонькі.

Як це можливо? Все одно ж курс долара чи євро застосовується для кредитки. Чи тут курси долара/євро кращі, ніж у Моно (вибачте, не слідкую)? Моно ж запевняв, що будуть слідкувати і підтримувати кращі курси.
І нагадайте ще, будь ласка, тут за конвертацію по пакетним карткам (ультра, платинум) комісію беруть, а по кредиткам - не беруть, чи навпаки?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 21:46

M-Audio
по пакетним - беруть, по кредиткам - ні.

а моня обіцяв, що курс буде краще за курс привата.
Але у альфи курс краще. Хоча є нюанс: списанню буде по курсу, який буде актуальним на день списання, а не покупки.
casper12
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:29

Курс злотого у моно лучше чем у альфы.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 10:36

Re: Альфа-Банк

Кто нить гасил уже грейс по новым правилам?
Сколько дней теперь нужно отсчитывать от РД?
mephala
 
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