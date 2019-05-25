А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы? Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем. Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?
Кредитками у валютах 2-го ешелону курси нормальні. Кращі, ніж у шмонькі.
Кочевник написав:Кредитками у валютах 2-го ешелону курси нормальні. Кращі, ніж у шмонькі.
Як це можливо? Все одно ж курс долара чи євро застосовується для кредитки. Чи тут курси долара/євро кращі, ніж у Моно (вибачте, не слідкую)? Моно ж запевняв, що будуть слідкувати і підтримувати кращі курси. І нагадайте ще, будь ласка, тут за конвертацію по пакетним карткам (ультра, платинум) комісію беруть, а по кредиткам - не беруть, чи навпаки?
mephala написав:Vorlon то есть теперь в РД нужно гасить и грейс и текущую задолженность что бы РКО не платить? теоретически так и думал но решил для большей уверенности спросить у практиков)
С РКО теряется понятие грейса, т.к. шобы не платить РКО нуна погасить до РД (в т.ч.) текущую задолженность, причем с учетом возможных проводок блокировок в день РД, оставив/проигнорив задолженности не более 20грн Но мона ж пограться и рассрочками