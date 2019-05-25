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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7135713671377138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:39

  M-Audio написав:
  nijizafu написав:https://alfabank.ua/upload/convert.pdf

А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы?
Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем.
Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?

Левые курсы были замечены на Ультре и Блек, пришлось от них отказаться. Ради эксперимента сделал валютный комфорт, проверю его на предмет "левизны".
wig
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:49

  wig написав:
  M-Audio написав:
  nijizafu написав:https://alfabank.ua/upload/convert.pdf

А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы?
Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем.
Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?

Левые курсы были замечены на Ультре и Блек, пришлось от них отказаться. Ради эксперимента сделал валютный комфорт, проверю его на предмет "левизны".

Т.е. дебетка Виза отпала, на проверке Мастер. А лучше вааще кредитка Мастер :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:54

  clientage написав:Т.е. дебетка Виза отпала, на проверке Мастер. А лучше вааще кредитка Мастер

Кредитки не выпускают валютные.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 11:56

  wig написав:
  clientage написав:Т.е. дебетка Виза отпала, на проверке Мастер. А лучше вааще кредитка Мастер

Кредитки не выпускают валютные.

Ну так и чудесно, неужели лучше тратить дебетную инвалюту чем кредитную гривну? Особенно с кредитки Алки, де нет платы за конверт :wink: но.. есть свой курс конвертации :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:04

  clientage написав:
  Кочевник написав:Куди зараз п2п з дебеток Альфи виходить без блока картки?

Да куда угодно, если предварительно зайти в отд-е и накатать заяву на отключение фрод-контроля.
И через 15..30мин чувствуешь себя свободным чел-ок, а не преступником :mrgreen:

вроде уже попустило, в последнее время и без заяв не блочат.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:07

  clientage написав:Ну так и чудесно, неужели лучше тратить дебетную инвалюту чем кредитную гривну?

Если мы о покупках, то тут целый спектр карт, и не только от Аллы.
Если о банкомате, так в самом лучшем случае, на кредитку сразу же начнет капать процент. Так что, еще не известно, что лучше.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:15

  Flamingo написав:
  Hella написав:То есть, с компа кэшбек перевести в наличные нельзя, только с телефона?

Да - кЫшьЮ-бонусы управляются только в телеПоне. С помощью компа - ниЗЗЯ. Но только учтите что кроме телефона (его можно и у кого-нибудь из родственников на недолго взять попользоваться, а потом удалить приложение) вам еще нужно чтобы у вас была одна или несколько реальных покупок (уже проведенные по счету и совершенные не раньше чем 30 дней назад), оплаченные картой на сумму которую можно трансформировать в деньги (в вашем случае с вашими 230 бонусами это суммарно около 192 грн.). Причем каждая покупка, которую Вы захотите перевести в деньги должны быть еще и на сумму не меньше 50 грн. каждая. Просто перевести бонусы в деньги - ниЗЗя. В общем с орехами кЫшьЮ у Альфы не все так просто ;(

при этом такая покупка должна быть с МСС кодом из кэшбечной категории.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:22

  wig написав:
  clientage написав:Ну так и чудесно, неужели лучше тратить дебетную инвалюту чем кредитную гривну?

Если мы о покупках, то тут целый спектр карт, и не только от Аллы.
Если о банкомате, так в самом лучшем случае, на кредитку сразу же начнет капать процент. Так что, еще не известно, что лучше.

Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:26

  andyteam написав:Курс злотого у моно лучше чем у альфы.

А у меня всегда наоборот.
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:30

  clientage написав:Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен

Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).
wig
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