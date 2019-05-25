А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы? Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем. Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?
Левые курсы были замечены на Ультре и Блек, пришлось от них отказаться. Ради эксперимента сделал валютный комфорт, проверю его на предмет "левизны".
А как сейчас насчёт "левых" курсов платежной системы? Раньше были сообщения о том, что при использовании карт этого банка в случае конвертации платежной системой банк списывал суммы с использованием курсов, не совпадающих с опубликованными курсами платежных систем, и на все попытки жаловаться отвечал, что это так конвертирует платёжная система, и банк ни при чем. Давно таких сообщений не видел, я так понимаю, что внимательные клиенты просто перестали использовать карты этого банка в таких случаях. Но может всё-таки исправили проблему?
Левые курсы были замечены на Ультре и Блек, пришлось от них отказаться. Ради эксперимента сделал валютный комфорт, проверю его на предмет "левизны".
Т.е. дебетка Виза отпала, на проверке Мастер. А лучше вааще кредитка Мастер
Hella написав:То есть, с компа кэшбек перевести в наличные нельзя, только с телефона?
Да - кЫшьЮ-бонусы управляются только в телеПоне. С помощью компа - ниЗЗЯ. Но только учтите что кроме телефона (его можно и у кого-нибудь из родственников на недолго взять попользоваться, а потом удалить приложение) вам еще нужно чтобы у вас была одна или несколько реальных покупок (уже проведенные по счету и совершенные не раньше чем 30 дней назад), оплаченные картой на сумму которую можно трансформировать в деньги (в вашем случае с вашими 230 бонусами это суммарно около 192 грн.). Причем каждая покупка, которую Вы захотите перевести в деньги должны быть еще и на сумму не меньше 50 грн. каждая. Просто перевести бонусы в деньги - ниЗЗя. В общем с орехами кЫшьЮ у Альфы не все так просто ;(
при этом такая покупка должна быть с МСС кодом из кэшбечной категории.
clientage написав:Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен
Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме. Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).