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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:30
clientage написав:
Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен
Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).
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wig
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Додано: Нед 26 тра, 2019 12:57
wig написав: clientage написав:
Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен
Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).
Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:29
clientage написав: wig написав: clientage написав:
Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен
Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).
Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке
А где вы в Неньке на мелкие доллары меняете?
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Faceless
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Додано: Нед 26 тра, 2019 13:33
Faceless написав: clientage написав:
Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке
А где вы в Неньке на мелкие доллары меняете?
У любимых кассиров Симы и ощАда. Одно время даж у Привата, но там текучка оч. сильная -- не хватило шоколадок
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clientage
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Додано: Нед 26 тра, 2019 14:41
clientage написав:
Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке
Иногда даже в Турции надо наличную лиру, ну или выгодней ей платить.
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wig
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:21
clientage написав: wig написав: clientage написав:
Т.е. дебетка Виза отпала, на проверке Мастер. А лучше вааще кредитка Мастер
Кредитки не выпускают валютные.
Ну так и чудесно, неужели лучше тратить дебетную инвалюту чем кредитную гривну? Особенно с кредитки Алки, де нет платы за конверт
но.. есть свой курс конвертации
и есть разные фантики.
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mephala
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Додано: Нед 26 тра, 2019 15:35
По фантикам. У меня личный опыт есть ток по лирам, форинтам, лари, кунам. Везде менял свою наличку типа по $20 када приспичило по базару полазить. За 10..14дн загрантурпохода больше $100..150 и не выходило. В Каппадокии просто взяли чистоганом $300 за шарики ) А таак на АЗС, стоянках, кафешках, музеях везде хватало карт. Правда чаще всего юзал Приват или дебетный грн-Мастер от ПУМБы - там отрадясь не было комисс за конверт. Алка была на подхвате.
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clientage
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