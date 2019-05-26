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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7137713871397140>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:30

  clientage написав:Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен

Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).
wig
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:57

  wig написав:
  clientage написав:Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен

Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).

Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:29

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  wig написав:
  clientage написав:Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен

Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).

Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке :)
А где вы в Неньке на мелкие доллары меняете?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 13:33

  Faceless написав:
clientage написав:Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке :)
А где вы в Неньке на мелкие доллары меняете?

У любимых кассиров Симы и ощАда. Одно время даж у Привата, но там текучка оч. сильная -- не хватило шоколадок :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 14:41

  clientage написав:Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке

Иногда даже в Турции надо наличную лиру, ну или выгодней ей платить.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:21

  clientage написав:
  wig написав:
  clientage написав:Т.е. дебетка Виза отпала, на проверке Мастер. А лучше вааще кредитка Мастер

Кредитки не выпускают валютные.

Ну так и чудесно, неужели лучше тратить дебетную инвалюту чем кредитную гривну? Особенно с кредитки Алки, де нет платы за конверт :wink: но.. есть свой курс конвертации :(

и есть разные фантики.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 15:35

Re: Альфа-Банк

По фантикам. У меня личный опыт есть ток по лирам, форинтам, лари, кунам. Везде менял свою наличку типа по $20 када приспичило по базару полазить. За 10..14дн загрантурпохода больше $100..150 и не выходило. В Каппадокии просто взяли чистоганом $300 за шарики ) А таак на АЗС, стоянках, кафешках, музеях везде хватало карт. Правда чаще всего юзал Приват или дебетный грн-Мастер от ПУМБы - там отрадясь не было комисс за конверт. Алка была на подхвате.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:25

  clientage написав:По фантикам. У меня личный опыт есть ток по лирам, форинтам, лари, кунам. Везде менял свою наличку типа по $20 када приспичило по базару полазить. За 10..14дн загрантурпохода больше $100..150 и не выходило. В Каппадокии просто взяли чистоганом $300 за шарики ) А таак на АЗС, стоянках, кафешках, музеях везде хватало карт. Правда чаще всего юзал Приват или дебетный грн-Мастер от ПУМБы - там отрадясь не было комисс за конверт. Алка была на подхвате.

А не знаете, случайно, в Хургаде за визу терминалом можно рассчитаться или только наличкой?
А почему за рубежом ПУМБом платите, а не, например, Эко Альфой с кешбеком 2%?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:42

Альфа-банк перешел на новый уровень, теперь спам рассылается прямо через приложение :-(
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:42

Re: Альфа-Банк

Не знаю, до Хургады с начала войны никак не доеду :(
А вариант с ЭКО оч. заманчив, и точно будет у меня в резерве. Но я вот больше на Симу засматриваюсь щас )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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