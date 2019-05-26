У Сіми немає комісії за конвертаціїю? Спочатку її не було і був смачний курс. Потім, десь в 2015-му ввели 1% і курс вже був не такий смачний. А потім в 2017-му в мене відібрали сіму.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 17:52
У Сіми немає комісії за конвертаціїю? Спочатку її не було і був смачний курс. Потім, десь в 2015-му ввели 1% і курс вже був не такий смачний. А потім в 2017-му в мене відібрали сіму.
Додано: Нед 26 тра, 2019 18:01
Re: Альфа-Банк
Есть, 1%. Но КБ 5..7% её нивелирует )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 26 тра, 2019 18:12
И Симы кишмиш с лихвой перекрывает все конвертации. Еще и остается
Плачу долларовой платиной в экзотике и полностью доволен. К примеру буквально пример с прошлого месяца из Индии:
Менял налом баксы на рупии - лучший курс получался 68 INR/USD
Платил картой в долларах - даже с учетом 1% конверта курс получался 68,3-68,6 INR/USD
С учетом 5% кишмиша - курс доходил иногда до 72 INR/USD (выше 70,5 всегда).
Пару раз попал на двойную и даже 1 раз на тройную конвертацию - итоговый курс с учетом кишмиша при двойной конвертации вышел 68,81 INR/USD а при тройной 68,18 INR/USD
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