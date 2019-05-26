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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7137713871397140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 17:52

  clientage написав:Не знаю, до Хургады с начала войны никак не доеду :(
А вариант с ЭКО оч. заманчив, и точно будет у меня в резерве. Но я вот больше на Симу засматриваюсь щас )

У Сіми немає комісії за конвертаціїю? Спочатку її не було і був смачний курс. Потім, десь в 2015-му ввели 1% і курс вже був не такий смачний. А потім в 2017-му в мене відібрали сіму.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:01

Re: Альфа-Банк

Есть, 1%. Но КБ 5..7% её нивелирует )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 18:12

  Кочевник написав:
  clientage написав:Не знаю, до Хургады с начала войны никак не доеду :(
А вариант с ЭКО оч. заманчив, и точно будет у меня в резерве. Но я вот больше на Симу засматриваюсь щас )

У Сіми немає комісії за конвертаціїю? Спочатку її не було і був смачний курс. Потім, десь в 2015-му ввели 1% і курс вже був не такий смачний. А потім в 2017-му в мене відібрали сіму.

И Симы кишмиш с лихвой перекрывает все конвертации. Еще и остается :mrgreen:
Плачу долларовой платиной в экзотике и полностью доволен. К примеру буквально пример с прошлого месяца из Индии:
Менял налом баксы на рупии - лучший курс получался 68 INR/USD
Платил картой в долларах - даже с учетом 1% конверта курс получался 68,3-68,6 INR/USD
С учетом 5% кишмиша - курс доходил иногда до 72 INR/USD (выше 70,5 всегда).
Пару раз попал на двойную и даже 1 раз на тройную конвертацию - итоговый курс с учетом кишмиша при двойной конвертации вышел 68,81 INR/USD а при тройной 68,18 INR/USD
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 19:57

Re: Альфа-Банк

Faceless написав:
clientage написав:
  wig написав:[quote="4674325:clientage"]Ааа, обнал - инвалютный тюризьм. Тут согласен

Ага, 5000 гриш (меньше 200 долларов) с комфорта. Да и Блек не настолько принципиально больше, что бы говорить об обнальном туризме.
Так, снять на спички, с карт, где нет минимальной комиссии. Это приват за свои (2%), и Алла (1% конверт согласно тарифу).

Та нее, 200 баксов у меня всегда в кармане, причем для Турции-Ебипта 50 баксов по одному наменяно ещё в Неньке :)
А где вы в Неньке на мелкие доллары меняете?[/quote]В кассе!
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:47

  Andrew75 написав:
  clientage написав:По фантикам. У меня личный опыт есть ток по лирам, форинтам, лари, кунам. Везде менял свою наличку типа по $20 када приспичило по базару полазить. За 10..14дн загрантурпохода больше $100..150 и не выходило. В Каппадокии просто взяли чистоганом $300 за шарики ) А таак на АЗС, стоянках, кафешках, музеях везде хватало карт. Правда чаще всего юзал Приват или дебетный грн-Мастер от ПУМБы - там отрадясь не было комисс за конверт. Алка была на подхвате.

А не знаете, случайно, в Хургаде за визу терминалом можно рассчитаться или только наличкой?
А почему за рубежом ПУМБом платите, а не, например, Эко Альфой с кешбеком 2%?

В Хургаді онлі кеш за візи ...
maxprofit
 
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  #<1 ... 7137713871397140
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