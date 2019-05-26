Дайте угадаю (никогда не был). Тариф в местных деньгах, но можно заплатить долларами. По курсу, раза в 2 больше, чем в самом лютом обменнике. А альтернативы нет - в страну только приехал, откуда местные деньги? Не раз подобное на границах наблюдал.
не - там в цена в дол. 15 или 20 (не помню сколько сейчас) и оплата также в дол.
25 дол. , якщо у віконці, або 27 дол., якщо на стійці реєстраціі(там анкету туриста заповнювати треба) ТезТура (у інших операторів, гадаю, так само) Дають решту, беруть всілякий мотлох, можна злити порепані купюри таким чином
M-Audio написав:Дайте угадаю (никогда не был). Тариф в местных деньгах, но можно заплатить долларами. По курсу, раза в 2 больше, чем в самом лютом обменнике. А альтернативы нет - в страну только приехал, откуда местные деньги? Не раз подобное на границах наблюдал.
не - там в цена в дол. 15 или 20 (не помню сколько сейчас) и оплата также в дол.
25 дол. , якщо у віконці, або 27 дол., якщо на стійці реєстраціі(там анкету туриста заповнювати треба) ТезТура (у інших операторів, гадаю, так само) Дають решту, беруть всілякий мотлох, можна злити порепані купюри таким чином
По ходу - это гид тезтура так подрабатывает, вроде они только выдают анкеты, ты заполняешь и идешь в окошко. В Шарме (без материка) с анкетой сразу на пасп. контроль.