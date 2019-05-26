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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 12:05
Skiw написав:Vorlon
согласен, сорри - спутал с рассрочкой Моно, где ежемес.комиссия входит в общую сумму рассрочки.
Так отож : ))
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Додано: Пон 27 тра, 2019 12:32
uaprofi написав: Flamingo написав:
а при тройной
это как?
Мой баг
. В аптеке в Дели забыл сказать кассиру что оплата только в местной валюте, а у них cyка терминал определил что моя долларовая платина с Украины и оплату провел в Гривне, б#@&%.
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