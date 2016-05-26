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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7139714071417142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:05

  Skiw написав:Vorlon согласен, сорри - спутал с рассрочкой Моно, где ежемес.комиссия входит в общую сумму рассрочки.

Так отож : ))
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:32

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:а при тройной


это как?

Мой баг :(. В аптеке в Дели забыл сказать кассиру что оплата только в местной валюте, а у них cyка терминал определил что моя долларовая платина с Украины и оплату провел в Гривне, б#@&%.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:52

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:
  Flamingo написав:а при тройной


это как?

Мой баг :(. В аптеке в Дели забыл сказать кассиру что оплата только в местной валюте, а у них cyка терминал определил что моя долларовая платина с Украины и оплату провел в Гривне, б#@&%.

А вот почему, кстати, буржуйские карты четко определяет валюту, даже если она не совпадает со страной выпуска. А на наших всегда "гривня"?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:32

Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:52

  Вкладчик1234 написав:Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше"

Неправда. Все так само пропонує.
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