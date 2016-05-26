Додано: Пон 27 тра, 2019 19:17

Вкладчик1234 написав: Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше" Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше"

поверьте всякие "пэи" в странах третьего мира принимаются далеко не везде. В некоторых местах если можно оплатить картой это уже удача. А терминал стоИт так что к нему особо покупателю доступа нет (в том же примере с аптекой в Дели терминал был у стены от которой заграждал высокий прилавок - дотянуться просто нереально) . В принципе если попросить продавца провести оплату именно в местной валюте в 97-98% случаев достаточно чтобы все было ок. Но бывает и другая шняга, с которой уже столкнулся в одном из супермаркетов на Гоа - прошу кассира провести оплату в рупиях - чек в рупиях, смс от банка: предавторизация по операции в рупиях, но в самом чеке мелкими буквами, что я согласен на то чтобы какая-то фирма конвертанула данную оплату в бакс и уже предъявила моему банку оплату в USD да ещё и взяла свой комис за услугу в 5%. На вопрос что за нах - кассир морозится, что не в курсе. В общем больше мы тот супермаркет не посещали. А оплату потом в выписке посмотрел и действительно виза в итоге списала с симы баксы (предавторизация была на 624 рупии в результате Сима заблокировала на карте со своим +1% сумму 9.13 USD, а списание прошло на 9.54 USD без комиса симы так как платёж в валюте карты, то есть из-за такого шахер махера фирма владелец терминала поимела почти пол бакса на сумме <10$.Это я все к тому что на практике бывают разные ситуации и не всегда угадаешь откуда прилетит какая-то бяка