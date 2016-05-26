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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7139714071417142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:05

  Skiw написав:Vorlon согласен, сорри - спутал с рассрочкой Моно, где ежемес.комиссия входит в общую сумму рассрочки.

Так отож : ))
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:32

  uaprofi написав:
  Flamingo написав:а при тройной


это как?

Мой баг :(. В аптеке в Дели забыл сказать кассиру что оплата только в местной валюте, а у них cyка терминал определил что моя долларовая платина с Украины и оплату провел в Гривне, б#@&%.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:52

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:
  Flamingo написав:а при тройной


это как?

Мой баг :(. В аптеке в Дели забыл сказать кассиру что оплата только в местной валюте, а у них cyка терминал определил что моя долларовая платина с Украины и оплату провел в Гривне, б#@&%.

А вот почему, кстати, буржуйские карты четко определяет валюту, даже если она не совпадает со страной выпуска. А на наших всегда "гривня"?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:32

Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 17:52

  Вкладчик1234 написав:Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше"

Неправда. Все так само пропонує.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 19:17

  Вкладчик1234 написав:Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше"
поверьте всякие "пэи" в странах третьего мира принимаются далеко не везде. В некоторых местах если можно оплатить картой это уже удача. А терминал стоИт так что к нему особо покупателю доступа нет (в том же примере с аптекой в Дели терминал был у стены от которой заграждал высокий прилавок - дотянуться просто нереально) . В принципе если попросить продавца провести оплату именно в местной валюте в 97-98% случаев достаточно чтобы все было ок. Но бывает и другая шняга, с которой уже столкнулся в одном из супермаркетов на Гоа - прошу кассира провести оплату в рупиях - чек в рупиях, смс от банка: предавторизация по операции в рупиях, но в самом чеке мелкими буквами, что я согласен на то чтобы какая-то фирма конвертанула данную оплату в бакс и уже предъявила моему банку оплату в USD да ещё и взяла свой комис за услугу в 5% :(. На вопрос что за нах - кассир морозится, что не в курсе. В общем больше мы тот супермаркет не посещали. А оплату потом в выписке посмотрел и действительно виза в итоге списала с симы баксы (предавторизация была на 624 рупии в результате Сима заблокировала на карте со своим +1% сумму 9.13 USD, а списание прошло на 9.54 USD без комиса симы так как платёж в валюте карты, то есть из-за такого шахер махера фирма владелец терминала поимела почти пол бакса на сумме <10$.
Это я все к тому что на практике бывают разные ситуации и не всегда угадаешь откуда прилетит какая-то бяка :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:07

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Одна из причин не давать карту в руки, не платить чипом, а ещё лучше - платить через гугол-пей. Тогда чек оплачивается "как есть", а не пытается "пообщаться" с картой, и предложить ей "как лучше"
поверьте всякие "пэи" в странах третьего мира принимаются далеко не везде. В некоторых местах если можно оплатить картой это уже удача. А терминал стоИт так что к нему особо покупателю доступа нет (в том же примере с аптекой в Дели терминал был у стены от которой заграждал высокий прилавок - дотянуться просто нереально) . В принципе если попросить продавца провести оплату именно в местной валюте в 97-98% случаев достаточно чтобы все было ок. Но бывает и другая шняга, с которой уже столкнулся в одном из супермаркетов на Гоа - прошу кассира провести оплату в рупиях - чек в рупиях, смс от банка: предавторизация по операции в рупиях, но в самом чеке мелкими буквами, что я согласен на то чтобы какая-то фирма конвертанула данную оплату в бакс и уже предъявила моему банку оплату в USD да ещё и взяла свой комис за услугу в 5% :(. На вопрос что за нах - кассир морозится, что не в курсе. В общем больше мы тот супермаркет не посещали. А оплату потом в выписке посмотрел и действительно виза в итоге списала с симы баксы (предавторизация была на 624 рупии в результате Сима заблокировала на карте со своим +1% сумму 9.13 USD, а списание прошло на 9.54 USD без комиса симы так как платёж в валюте карты, то есть из-за такого шахер махера фирма владелец терминала поимела почти пол бакса на сумме <10$.
Это я все к тому что на практике бывают разные ситуации и не всегда угадаешь откуда прилетит какая-то бяка :(
к чему эти"слезы",ну честно? Это как я купил всем членам семьи по лексусу,но заставляю ездить по пенсионному бесплатно,потому что БЕСПЛАТНО. Опять мега + от налички,в той же Сардинии при занятиях яхтингом!!!
Ваши примеры отдыха в разных точках мира и Ваша экономия больше показывает и характеризует,как Гобсека,а не удачного банкира,имхо
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:14

Re: Альфа-Банк

Зняття за границею скільки попадаю на конвертації?
Чи брати інший банк
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:03

  sens написав: к чему эти"слезы",ну честно?

То что возможно кто-то считает "слезами" лично я считаю обычным опытом, который я просто подробно описываю чтобы было понятно тем кто такого опыта не имеет, что и как бывает. Никогда трагедии из подобных ситуаций не делаю - поэтому если кому нечего сказать по существу, могу лишь посоветовать проходить мимо, а не брюзжать, выпячивая свою начитанность французской классики ;)
Flamingo
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