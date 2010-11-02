Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:01
Wolfenstein написав:
Добрий день. Що сути про терміни запуску Fast Card?
Wolfenstein, доброго дня. Плануємо старт з наступного тижня (але це поки попередньо).
Востаннє редагувалось
Alfa_Bank
в П'ят 31 тра, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6390
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 544 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:49
Seva написав: Alfa_Bank
что скажете? Баллы на бочку
1-27181020534, если что
Seva, добрый день. Бонусы не начисляются в связи с наличием просроченной задолженности. В додатке 3 «Платежные карты», п.3.20 указано: Сума заборгованості за несанкціонованим овердрафтом, що не повернена у зазначений строк, вважається Банком простроченою заборгованістю. После ее погашения ПЛ вновь будет действовать.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6390
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 544 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:57
Де можна глянути тарифи на Поточний?
Zochan
Повідомлень: 260
З нами з: 22.10.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 32 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:59
mustbe написав:
Вчерашние вечерние электрички до сих пор не приехали.
У всех ?
Есть такое дело
curiousobro
Повідомлень: 2041
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 283 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:59
Zochan написав:
Де можна глянути тарифи на Поточний?
Zochan, доброго дня.
https://alfabank.ua/storage/files/dbo-dod-7-21052019.pdf
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6390
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 544 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:00
Zochan написав:
Де можна глянути тарифи на Поточний?
В разделе депозитов.
curiousobro
Повідомлень: 2041
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 283 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:23
Alfa_Bank написав: Wolfenstein написав:
Добрий день. Що сути про терміни запуску Fast Card?
Wolfenstein, доброго дня. Плануємо старт з наступного тижня (але це поки попередньо).
А что это за пакет?
wig
Повідомлень: 4201
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 264 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:28
wig написав: Alfa_Bank написав: Wolfenstein написав:
Добрий день. Що сути про терміни запуску Fast Card?
Wolfenstein, доброго дня. Плануємо старт з наступного тижня (але це поки попередньо).
А что это за пакет?
wig, добрый день. По карте будут действовать отдельные тарифы.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 6390
З нами з: 18.02.13
Подякував: 50 раз.
Подякували: 544 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:42
curiousobro написав: mustbe написав:
Вчерашние вечерние электрички до сих пор не приехали.
У всех ?
Есть такое дело
Приехали вчерашние электрички
mustbe
Повідомлень: 1775
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 187 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:07
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
а до какого часа можно отправить платёж по СЭП с Аллы чтобы он гарантированно ушёл 31 мая?
до 16:59
сегодня последний рабочий день месяца - регламент тот же?
з.ы.
вчера ортправлял в16-50 как бы всё дошло ... и это хорошо,
но вот люди тут пишут шо у них "електрички приехали только сегодня", с чем связано?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
Повідомлень: 2613
З нами з: 21.04.11
Подякував: 422 раз.
Подякували: 277 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
4899
662107
12308
1773882
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5998
1382758