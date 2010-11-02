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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7151715271537154>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:01

  Wolfenstein написав:Добрий день. Що сути про терміни запуску Fast Card?

Wolfenstein, доброго дня. Плануємо старт з наступного тижня (але це поки попередньо).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 31 тра, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:49

  Seva написав:Alfa_Bank что скажете? Баллы на бочку :mrgreen: 1-27181020534, если что

Seva, добрый день. Бонусы не начисляются в связи с наличием просроченной задолженности. В додатке 3 «Платежные карты», п.3.20 указано: Сума заборгованості за несанкціонованим овердрафтом, що не повернена у зазначений строк, вважається Банком простроченою заборгованістю. После ее погашения ПЛ вновь будет действовать.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:57

Re: Альфа-Банк

Де можна глянути тарифи на Поточний?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:59

  mustbe написав:Вчерашние вечерние электрички до сих пор не приехали.
У всех ?

Есть такое дело :(
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 09:59

  Zochan написав:Де можна глянути тарифи на Поточний?

Zochan, доброго дня. https://alfabank.ua/storage/files/dbo-dod-7-21052019.pdf.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:00

  Zochan написав:Де можна глянути тарифи на Поточний?

В разделе депозитов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:23

  Alfa_Bank написав:
  Wolfenstein написав:Добрий день. Що сути про терміни запуску Fast Card?

Wolfenstein, доброго дня. Плануємо старт з наступного тижня (але це поки попередньо).

А что это за пакет?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:28

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  Wolfenstein написав:Добрий день. Що сути про терміни запуску Fast Card?

Wolfenstein, доброго дня. Плануємо старт з наступного тижня (але це поки попередньо).

А что это за пакет?

wig, добрый день. По карте будут действовать отдельные тарифы.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:42

  curiousobro написав:
  mustbe написав:Вчерашние вечерние электрички до сих пор не приехали.
У всех ?

Есть такое дело :(

Приехали вчерашние электрички
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:07

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:а до какого часа можно отправить платёж по СЭП с Аллы чтобы он гарантированно ушёл 31 мая?


до 16:59


сегодня последний рабочий день месяца - регламент тот же?

з.ы.
вчера ортправлял в16-50 как бы всё дошло ... и это хорошо,
но вот люди тут пишут шо у них "електрички приехали только сегодня", с чем связано?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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