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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7151715271537154

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:12

  uaprofi написав:но вот люди тут пишут шо у них "електрички приехали только сегодня", с чем связано?

Связано с тем конкретным банком, куда они ехали. Ибо по другим направлениям всё доставлено вовремя ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:12

кто знает?

такое вот дело у меня есть три депозита в грн. долл и евро проценты по которым падают на пакетные карты (платинум блек).
А допустим пакетные карты я завтра закрою - куда будут капать проценты и возвращаться депозиты?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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