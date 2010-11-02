Связано с тем конкретным банком, куда они ехали. Ибо по другим направлениям всё доставлено вовремя
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:12
Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:12
кто знает?
такое вот дело у меня есть три депозита в грн. долл и евро проценты по которым падают на пакетные карты (платинум блек).
А допустим пакетные карты я завтра закрою - куда будут капать проценты и возвращаться депозиты?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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