Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:40

В-общем выходит такая картинка.

Некто знал логин, номер карты и срок действия. А также, скорее всего, ФИО родственников и их телефоны (как минимум один родственник клиент банка, а дети есть в паспорте).

Этот некто сам или передает инфо подельнику. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.

И пытается подобрать цвв.

Поскольку карта получена в конце марта 2019 года и она дебетка, то я ей еще нигде не платил, кроме мони и таси, но там не известен логин от маба и известен цвв, так что их отметаем.

Исходя из вышеизложенного, кто имеет доступ к логину номеру карты и сроку действия? Имхо только сотрудник банка, причем манагер в отделении мог цвв переписать перед выдачей карты, а значит не она.

Если в банке протоколируются запросы по клиентам в разрезе логина, номера и даты, то вычислить такого крота не сложно, особенно, если он смотрел клиентов не из своего отделения. Будет ли СБ банка его искать и найдет ли - это уже другой вопрос, но теоретически найти можно.

Тем более пару месяцев назад, что-то подобное на ветке тут мелькало. Так что это повод Альфа-банку задуматься о своей безопасности и искать среди своих сотрудников.

И самое интересно на ультре у меня обычно денег нет, а тут лежали порядка 10К - планировал в пн. оплату провести и забыл на сбер кинуть.

И кстати к сведению Альфы - восстановление номера у водафона уже платное 25грн + 2 часа потраченного времени + еще и в пн разблокировать все через отделение только, а это еще около 1,5 часа времени, косяк ваш (уверенность 95%), так что можно и сорри-бонус предложить.

Карта свежая отследить по ней запросы в системе не сложно будет, если, конечно, такое предусмотрено системой.