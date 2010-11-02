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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7155715671577158

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:47

  ruvex написав:
  Stringer написав:14 часовая отправка не дошла до глобуса :-( у меня одного так или алла не отправила вовремя?

Был не так давно вариант зачисления в 19:20.

Да, зачислили таки сегодняшним днём... походу большие суммы шарик оставляет напоследок
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:13

  clientage написав:ol_zy, ЦВВ кто-то подбирает :P :P

Так и было и телефон при этом вырубили - пришлось срочно все блокировать и восстанавливать телефон - уже с возможностью восстановления по паспорту - вот и добрался до офиса водафона. Пытались на сайтах платить - не подобрали.
Хорошо вайфай был включен и пуши приходили.
Самое интересное, что в веб версию доступ отвалился сразу - мол пароль не верный (а он не может быть не верным его нортон вводит), а в моб заходил как и было по отпечатку.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:01

  ol_zy написав:
  clientage написав:ol_zy, ЦВВ кто-то подбирает :P :P

Так и было и телефон при этом вырубили - пришлось срочно все блокировать и восстанавливать телефон - уже с возможностью восстановления по паспорту - вот и добрался до офиса водафона. Пытались на сайтах платить - не подобрали.
Хорошо вайфай был включен и пуши приходили.
Самое интересное, что в веб версию доступ отвалился сразу - мол пароль не верный (а он не может быть не верным его нортон вводит), а в моб заходил как и было по отпечатку.

Контракт или препейд?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:12

  curiousobro написав:
  ol_zy написав:
  clientage написав:ol_zy, ЦВВ кто-то подбирает :P :P

Так и было и телефон при этом вырубили - пришлось срочно все блокировать и восстанавливать телефон - уже с возможностью восстановления по паспорту - вот и добрался до офиса водафона. Пытались на сайтах платить - не подобрали.
Хорошо вайфай был включен и пуши приходили.
Самое интересное, что в веб версию доступ отвалился сразу - мол пароль не верный (а он не может быть не верным его нортон вводит), а в моб заходил как и было по отпечатку.

Контракт или препейд?

препейд без привязки к паспорту - звонков с левых телефонов не было, хотя когда блокировал - попросили назвать два часто используемых и не обязательно последние.
Уже к паспорту привязал и заблокировал восстановление.
Что странно карта Ультра грн я ей почти нигде не пользовался и не платил (плачу кредиткой). На ОЛХ платил ей месяца 2 назад, там же она была привязана, но при привязке указывается только номер без даты и цвв, а кадры знали дату, а цвв нет.
На сайтах кроме ОЛХ 2 месяца назад нигде не платил. Ой так я этой картой вообще еще не платил - это же новая в марте по сроку перевыпущенная, она только в тасе и моне привязана. Ну и в отделении была получена.
Уже дурацкие мысли, что ноги из Альфы растут, они же номер карты и дату видят по базе.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:37

  ol_zy написав: Пытались на сайтах платить - не подобрали.

Вероятность успеха- один из тысячи.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:40

В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия. А также, скорее всего, ФИО родственников и их телефоны (как минимум один родственник клиент банка, а дети есть в паспорте).
Этот некто сам или передает инфо подельнику. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.
И пытается подобрать цвв.
Поскольку карта получена в конце марта 2019 года и она дебетка, то я ей еще нигде не платил, кроме мони и таси, но там не известен логин от маба и известен цвв, так что их отметаем.
Исходя из вышеизложенного, кто имеет доступ к логину номеру карты и сроку действия? Имхо только сотрудник банка, причем манагер в отделении мог цвв переписать перед выдачей карты, а значит не она.
Если в банке протоколируются запросы по клиентам в разрезе логина, номера и даты, то вычислить такого крота не сложно, особенно, если он смотрел клиентов не из своего отделения. Будет ли СБ банка его искать и найдет ли - это уже другой вопрос, но теоретически найти можно.
Тем более пару месяцев назад, что-то подобное на ветке тут мелькало. Так что это повод Альфа-банку задуматься о своей безопасности и искать среди своих сотрудников.
И самое интересно на ультре у меня обычно денег нет, а тут лежали порядка 10К - планировал в пн. оплату провести и забыл на сбер кинуть.
И кстати к сведению Альфы - восстановление номера у водафона уже платное 25грн + 2 часа потраченного времени + еще и в пн разблокировать все через отделение только, а это еще около 1,5 часа времени, косяк ваш (уверенность 95%), так что можно и сорри-бонус предложить.
Карта свежая отследить по ней запросы в системе не сложно будет, если, конечно, такое предусмотрено системой.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:43

  VLADPn написав:
  ol_zy написав: Пытались на сайтах платить - не подобрали.

Вероятность успеха- один из тысячи.

Если перебором бы двигались, то там пара сотен всего... Это не вероятность - это всего 1000 комбинаций, кодовый замок (3 цифры) перебором открывается за пару часов, а это сложнее чем цвв щелкать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:37

  ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия.

Я не уверен, но, похоже, логин в МАБ знать не обязательно, его можно "забыть", а потом восстановить, зная номер карты и дату рождения.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:49

  Julio написав:
  ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия.

Я не уверен, но, похоже, логин в МАБ знать не обязательно, его можно "забыть", а потом восстановить, зная номер карты и дату рождения.

я давно уже говорил что комбинация номер карты и дата рождения это фиговая комбинация для сброса пароля. для этого нужно использовать данные которые известны только банку и клиенту. например номер договора, кодовое слово или еще что то.
но диджитал не до безопасности блин.
а вообще самая зачетная схема смены пароля была в универсале - топай в отделение и получай запечатанный конверт в кассе не забыв предъявить паспорт. причем конверт как для карт который только разрывается а не отклеивается.
mephala
 
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