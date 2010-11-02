Покійна Дельта вообще пластикові стретч карти давала для паролів ІБ!
жесть
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:48
Покійна Дельта вообще пластикові стретч карти давала для паролів ІБ!
жесть
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:08
во общем последний поезд из Аллы отправленный в 17-00 - примат решил не раскидывать...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:45
Re: Альфа-Банк
Не совсем понятно взламыватют МАБ и подборают цвв?
Как бы абсалютно не связанные действия.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:58
Блокируют доступ к мабу, чтобы не мог зайти - увидеть что происходит - помешать блокануть карты. Хорошо хоть пуши приходили - без них бы не сразу увидел - смс же накрылись сразу. Из МАБа могли бы и сепнуть, но тогда бы засветили получателя.
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