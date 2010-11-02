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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:48
Покійна Дельта вообще пластикові стретч карти давала для паролів ІБ!
жесть
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greenozon
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:08
во общем последний поезд из Аллы отправленный в 17-00 - примат решил не раскидывать...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:45
ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.
И пытается подобрать цвв.
.
Не совсем понятно взламыватют МАБ и подборают цвв?
Как бы абсалютно не связанные действия.
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Aps
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:58
Aps написав:
ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.
И пытается подобрать цвв.
.
Не совсем понятно взламыватют МАБ и подборают цвв?
Как бы абсалютно не связанные действия.
Блокируют доступ к мабу, чтобы не мог зайти - увидеть что происходит - помешать блокануть карты. Хорошо хоть пуши приходили - без них бы не сразу увидел - смс же накрылись сразу. Из МАБа могли бы и сепнуть, но тогда бы засветили получателя.
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ol_zy
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30
ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.
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mephala
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:40
mephala написав:ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.
мне и самому интересно, я же тоже еще не сбрасывал ни разу.
если присылают еще и логин, то это верх "совершенства" в безопасности альфы...
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ol_zy
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