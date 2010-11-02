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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7156715771587159

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:48

Покійна Дельта вообще пластикові стретч карти давала для паролів ІБ!
жесть
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:08

во общем последний поезд из Аллы отправленный в 17-00 - примат решил не раскидывать...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:45

Re: Альфа-Банк

ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.
И пытается подобрать цвв.
.


Не совсем понятно взламыватют МАБ и подборают цвв?
Как бы абсалютно не связанные действия.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:58

  Aps написав:
ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.
И пытается подобрать цвв.
.


Не совсем понятно взламыватют МАБ и подборают цвв?
Как бы абсалютно не связанные действия.

Блокируют доступ к мабу, чтобы не мог зайти - увидеть что происходит - помешать блокануть карты. Хорошо хоть пуши приходили - без них бы не сразу увидел - смс же накрылись сразу. Из МАБа могли бы и сепнуть, но тогда бы засветили получателя.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30

ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:40

  mephala написав:ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.

мне и самому интересно, я же тоже еще не сбрасывал ни разу.
если присылают еще и логин, то это верх "совершенства" в безопасности альфы...
ol_zy
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