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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:48
Покійна Дельта вообще пластикові стретч карти давала для паролів ІБ!
жесть
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greenozon
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:08
во общем последний поезд из Аллы отправленный в 17-00 - примат решил не раскидывать...
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:45
ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.
И пытается подобрать цвв.
.
Не совсем понятно взламыватют МАБ и подборают цвв?
Как бы абсалютно не связанные действия.
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Aps
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:58
Aps написав:
ol_zy написав:В-общем выходит такая картинка.
Некто знал логин, номер карты и срок действия. Далее подельник восстанавливает симку используя номера родственников как часто используемые. Затем сбрасывает пароль.
И пытается подобрать цвв.
.
Не совсем понятно взламыватют МАБ и подборают цвв?
Как бы абсалютно не связанные действия.
Блокируют доступ к мабу, чтобы не мог зайти - увидеть что происходит - помешать блокануть карты. Хорошо хоть пуши приходили - без них бы не сразу увидел - смс же накрылись сразу. Из МАБа могли бы и сепнуть, но тогда бы засветили получателя.
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ol_zy
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:30
ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.
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mephala
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:40
mephala написав:ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.
мне и самому интересно, я же тоже еще не сбрасывал ни разу.
если присылают еще и логин, то это верх "совершенства" в безопасности альфы...
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ol_zy
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Додано: Суб 01 чер, 2019 14:34
sens написав: consul написав:
Если перестали приходить пуши по обеим кредиткам (не помогло, ни переустановка приложения, ни переключение тумблера в приложении с пушей на смс и обратно) - что ещё можно сделать? Последняя iOS.
переходим на ведроид
На ведре такая же ситуация по одной карте, по двум другим приходят даже пуши. Думал с их техническим уровнем коневодов это не возможно в принципе.
Размер имеет значение.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 14:39
ol_zy написав: mephala написав:ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.
мне и самому интересно, я же тоже еще не сбрасывал ни разу.
если присылают еще и логин, то это верх "совершенства" в безопасности альфы...
логин восстанавливается звонком на горячую линию. там задают пару вопросов. и через некоторое время логин приходит в СМСке на фин потифон)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Суб 01 чер, 2019 14:48
uaprofi написав:
во общем последний поезд из Аллы отправленный в 17-00 - примат решил не раскидывать...
Абдейт: вечерние пятничные електрички из Аллы Примат таки раскидал в субботу.
а я уже думал: шабат шалом)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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Додано: Суб 01 чер, 2019 15:26
Коллеги! У аллы так и остался потолок по p2p - 15к/день или поменяли чё-нить? Спасибо
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Карамболь
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