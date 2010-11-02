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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7157715871597160

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:42

  uaprofi написав:
  ol_zy написав:
  mephala написав:ol_zy
при сбросе пароля логин присылают? а то как то сам не тестил процедуру. чисто посмотрел какие данные нужны для сброса и все.

мне и самому интересно, я же тоже еще не сбрасывал ни разу.
если присылают еще и логин, то это верх "совершенства" в безопасности альфы...


логин восстанавливается звонком на горячую линию. там задают пару вопросов. и через некоторое время логин приходит в СМСке на фин потифон)))

Ну так на вопросы без данных они бы не ответили, как минимум надо знать секретное слово. А вот что в детализации за те 2 часа по номеру происходило (с 16:35 по 16:48 я уже блокировал карты и МАБ через горячку):
Заміна SIM-картки 31.05.2019 15:57:08
Вхідне SMS Vodafone 31.05.2019 15:57:28
Вхідне SMS Vodafone 31.05.2019 15:57:39
Вхідний дзвінок +380445903XXX 31.05.2019 16:08:21
Вихідне SMS 4659 31.05.2019 16:08:50
Вхідне SMS AlfaBank 31.05.2019 16:10:44
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:21:13
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:21:34
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:21:38
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:22:41
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:22:45
Вхідне SMS NovaPoshta 31.05.2019 16:37:29
Вхідне SMS OLX 31.05.2019 16:43:17
Вхідне SMS COMFY.UA 31.05.2019 16:49:47
Вхідне SMS Vodafone 31.05.2019 17:09:08
31.05.2019 17:25:49
Заміна SIM-картки 31.05.2019 17:41:56

Интересно следующее:
Вхідний дзвінок +380445903XXX 31.05.2019 16:08:21
это скорее всего телефон альфы, вроде в 2009 80445903737 на картах был.

Вихідне SMS 4659 31.05.2019 16:08:50
Интересно что за номер - не могу найти

Вхідне SMS AlfaBank 31.05.2019 16:10:44
А это, видимо, произошел сброс пароля
Первый пуш про цвв мне был в 16:02, а второй в 16:10
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:49

  Карамболь написав:Коллеги! У аллы так и остался потолок по p2p - 15к/день или поменяли чё-нить? Спасибо

Поменяли. Даже за раз можно больше 15к перевести. Но только после звонка на ГЛ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 17:23

  Фантом написав:
  Карамболь написав:Коллеги! У аллы так и остался потолок по p2p - 15к/день или поменяли чё-нить? Спасибо

Поменяли. Даже за раз можно больше 15к перевести. Но только после звонка на ГЛ.


Як вони таке зробили?
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 17:39

  Фантом написав:Поменяли. Даже за раз можно больше 15к перевести. Но только после звонка на ГЛ.


это если из Аллы в день больше 15К, нужно звонить?
а если в Аллу, звонить не нужно?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 17:57

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:
  Фантом написав:Поменяли. Даже за раз можно больше 15к перевести. Но только после звонка на ГЛ.


это если из Аллы в день больше 15К, нужно звонить?
а если в Аллу, звонить не нужно?
Без ограничений через МАБ пополнение пакетных( кредиток не знаю) карт. Пробовал за раз 50т. Главное. Что бы отправитель выпустил.
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