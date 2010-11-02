uaprofi написав:
логин восстанавливается звонком на горячую линию. там задают пару вопросов. и через некоторое время логин приходит в СМСке на фин потифон)))
Ну так на вопросы без данных они бы не ответили, как минимум надо знать секретное слово. А вот что в детализации за те 2 часа по номеру происходило (с 16:35 по 16:48 я уже блокировал карты и МАБ через горячку):
Заміна SIM-картки 31.05.2019 15:57:08
Вхідне SMS Vodafone 31.05.2019 15:57:28
Вхідне SMS Vodafone 31.05.2019 15:57:39
Вхідний дзвінок +380445903XXX 31.05.2019 16:08:21
Вихідне SMS 4659 31.05.2019 16:08:50
Вхідне SMS AlfaBank 31.05.2019 16:10:44
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:21:13
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:21:34
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:21:38
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:22:41
Вхідне SMS 1020 31.05.2019 16:22:45
Вхідне SMS NovaPoshta 31.05.2019 16:37:29
Вхідне SMS OLX 31.05.2019 16:43:17
Вхідне SMS COMFY.UA 31.05.2019 16:49:47
Вхідне SMS Vodafone 31.05.2019 17:09:08
31.05.2019 17:25:49
Заміна SIM-картки 31.05.2019 17:41:56
Интересно следующее:
Вхідний дзвінок +380445903XXX 31.05.2019 16:08:21
это скорее всего телефон альфы, вроде в 2009 80445903737 на картах был.
Вихідне SMS 4659 31.05.2019 16:08:50
Интересно что за номер - не могу найти
Вхідне SMS AlfaBank 31.05.2019 16:10:44
А это, видимо, произошел сброс пароля
Первый пуш про цвв мне был в 16:02, а второй в 16:10