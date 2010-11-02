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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7159716071617162>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:30

  WachtAmRhein написав:Вчера моню нужно было на 16+к погасить. 14+ прошло, а потом ещё 2, хоть моня и писала, что операция успешна, но денежки оставались на карте.

2 тысячи ушли или нет? Не совсем понятно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:33

  Фантом написав:
  WachtAmRhein написав:Вчера моню нужно было на 16+к погасить. 14+ прошло, а потом ещё 2, хоть моня и писала, что операция успешна, но денежки оставались на карте.

2 тысячи ушли или нет? Не совсем понятно.


Нет, не ушли, пришлось с другой карты переводить
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:36

  WachtAmRhein написав:
  Фантом написав:
  WachtAmRhein написав:Вчера моню нужно было на 16+к погасить. 14+ прошло, а потом ещё 2, хоть моня и писала, что операция успешна, но денежки оставались на карте.

2 тысячи ушли или нет? Не совсем понятно.


Нет, не ушли, пришлось с другой карты переводить


Так и раньше было. Думал может чего поменяли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:39

  Фантом написав:
Так и раньше было. Думал может чего поменяли.


В этом случае моня косячит. Зачем писать что операция успешна? 70% оленей на моем месте просто бы закрыли приложение и спокойно легли спать.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:46

  archvile написав:Выбрал АЗС 3%, Продукты 2%, Кафе 3%


это всё меньше пяти - не интересно
выбрал опять киношку и театр - там 20... хотя зачем? в кино не хожу..., а сезон театров ещё не начался...
т.е. опять все предложенные категории абсолютно безполезные
З.Ы.
Алла лето всё таки - даёшь 10, 15, 20 на отели, ж/д, автобусы, самолёты!!!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:52

Re: Альфа-Банк

  archvile написав:Категории Cash'U наконец-то отличные! Выбрал АЗС 3%, Продукты 2%, Кафе 3% - наравне с моно!

Хорошо Вам - но тем у кого есть визы от Симы статусом от голды и выше - опять ничего интересного
  archvile написав:А то на цветах и кино платинум статус не накопишь..

А кстати что там в этом месяце у "платиновых" с категориями и % кишмиша?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:32

  EvgCapp написав:ol_zy Если свой тел. номер зарегить у оператора на свой паспорт, это даст существенную гарантию от взлома Маба? Какие еще меры предосторожности можно предпринять?

Водафон говорит, что теперь без оригинала паспорта принесенного в офис нельзя перевыпустить симку (включена спец. услуга - бесплатная) Отключить услугу можно только придя в офис с паспортом.
Без фин. телефона не вижу возможностей получить пароль/логин от маба.
Надеюсь, что теперь подобное не повторится.
  EvgCapp написав:В последнее время начали часто приходить явно фуфловые смс-ки типа:
ваша карта заблокирована, перезвоните туда-то. Надо что-то делать.
Заранее спасибо за ответ, думаю, эта тема будет многим интересна

А с этим вряд ли что-то выйдет сделать - просто игнорте. Можно, конечно, в кибер полицию заяву накатать, но сомневаюсь, что будет результат.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:57

  archvile написав:Категории Cash'U наконец-то отличные! Выбрал АЗС 3%, Продукты 2%, Кафе 3% - наравне с моно! А то на цветах и кино платинум статус не накопишь... :)

это лучше чем у котобанды. если юзать максимку в кредит канеш а не за свои.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:08

  Hella написав:Но не покупать же новый телефон, если на старом только звоню и смс посылаю?
Или можно как-то на компе все сделать?


Добрый вечер! ставите эмулятор Андроид
BlueStacks на данный момент один из самых удачных
под ним Alfa Mobile - и все нормально работает. Была проблема с выбором категорий в апреле, но, видимо, не только под эмулятором, ее благополучно пофиксили, и все ровно.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:34

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )
Arien
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