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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:30
WachtAmRhein написав:
Вчера моню нужно было на 16+к погасить. 14+ прошло, а потом ещё 2, хоть моня и писала, что операция успешна, но денежки оставались на карте.
2 тысячи ушли или нет? Не совсем понятно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 18:33
Фантом написав: WachtAmRhein написав:
Вчера моню нужно было на 16+к погасить. 14+ прошло, а потом ещё 2, хоть моня и писала, что операция успешна, но денежки оставались на карте.
2 тысячи ушли или нет? Не совсем понятно.
Нет, не ушли, пришлось с другой карты переводить
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Додано: Суб 01 чер, 2019 18:36
WachtAmRhein написав: Фантом написав: WachtAmRhein написав:
Вчера моню нужно было на 16+к погасить. 14+ прошло, а потом ещё 2, хоть моня и писала, что операция успешна, но денежки оставались на карте.
2 тысячи ушли или нет? Не совсем понятно.
Нет, не ушли, пришлось с другой карты переводить
Так и раньше было. Думал может чего поменяли.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 18:39
Фантом написав:
Так и раньше было. Думал может чего поменяли.
В этом случае моня косячит. Зачем писать что операция успешна? 70% оленей на моем месте просто бы закрыли приложение и спокойно легли спать.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 01 чер, 2019 18:46
archvile написав:
Выбрал АЗС 3%, Продукты 2%, Кафе 3%
это всё меньше пяти - не интересно
выбрал опять киношку и театр - там 20... хотя зачем? в кино не хожу..., а сезон театров ещё не начался...
т.е. опять все предложенные категории абсолютно безполезные
З.Ы.
Алла лето всё таки - даёшь 10, 15, 20 на отели, ж/д, автобусы, самолёты!!!
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Суб 01 чер, 2019 18:52
archvile написав:
Категории Cash'U наконец-то отличные! Выбрал АЗС 3%, Продукты 2%, Кафе 3% - наравне с моно!
Хорошо Вам - но тем у кого есть визы от Симы статусом от голды и выше - опять ничего интересного
archvile написав:
А то на цветах и кино платинум статус не накопишь..
А кстати что там в этом месяце у "платиновых" с категориями и % кишмиша?
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Flamingo
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Додано: Суб 01 чер, 2019 19:32
EvgCapp написав:ol_zy
Если свой тел. номер зарегить у оператора на свой паспорт, это даст существенную гарантию от взлома Маба? Какие еще меры предосторожности можно предпринять?
Водафон говорит, что теперь без оригинала паспорта принесенного в офис нельзя перевыпустить симку (включена спец. услуга - бесплатная) Отключить услугу можно только придя в офис с паспортом.
Без фин. телефона не вижу возможностей получить пароль/логин от маба.
Надеюсь, что теперь подобное не повторится.
EvgCapp написав:
В последнее время начали часто приходить явно фуфловые смс-ки типа:
ваша карта заблокирована, перезвоните туда-то. Надо что-то делать.
Заранее спасибо за ответ, думаю, эта тема будет многим интересна
А с этим вряд ли что-то выйдет сделать - просто игнорте. Можно, конечно, в кибер полицию заяву накатать, но сомневаюсь, что будет результат.
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ol_zy
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Додано: Суб 01 чер, 2019 20:57
archvile написав:
Категории Cash'U наконец-то отличные! Выбрал АЗС 3%, Продукты 2%, Кафе 3% - наравне с моно! А то на цветах и кино платинум статус не накопишь...
это лучше чем у котобанды. если юзать максимку в кредит канеш а не за свои.
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mephala
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Додано: Суб 01 чер, 2019 21:08
Hella написав:
Но не покупать же новый телефон, если на старом только звоню и смс посылаю?
Или можно как-то на компе все сделать?
Добрый вечер! ставите эмулятор Андроид
BlueStacks на данный момент один из самых удачных
под ним Alfa Mobile - и все нормально работает. Была проблема с выбором категорий в апреле, но, видимо, не только под эмулятором, ее благополучно пофиксили, и все ровно.
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Arien
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Додано: Суб 01 чер, 2019 21:34
Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )
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Arien
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