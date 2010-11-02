Arien написав:Alfa_Bank, все-таки уточню есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть? спасибо заранее )
по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
Arien написав:Alfa_Bank, все-таки уточню есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть? спасибо заранее )
по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
Так можно открыть минимальный депозит, пусть падает тело и проценты раз в пол года, раз уж есть карта.
Arien написав:Alfa_Bank, все-таки уточню есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть? спасибо заранее )
по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)