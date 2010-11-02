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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7159716071617162

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 981
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
156
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 981
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:51

  Arien написав:Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )

по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:12

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:BlueStacks


Спасибо, буду разбираться ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:20

  ol_zy написав:
  Arien написав:Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )

по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)

Так можно открыть минимальный депозит, пусть падает тело и проценты раз в пол года, раз уж есть карта.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 22:45

  ol_zy написав:
  Arien написав:Alfa_Bank,
все-таки уточню
есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть?
спасибо заранее )

по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)

комиссия за неактивность есть. но в минус не списывается.
кстати если верить ДКБО аллы то если текущий подвязан к депо какому нить то по нему не применяется понятие неактивности.
https://alfabank.ua/storage/files/dbo-dod-7-21052019.pdf
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 00:47

Ребятки, подскажите пожалуйста начисляются ли орехи за расчеты валютными картами?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 05:46

  archvile написав:Категории Cash'U наконец-то отличные! Выбрал АЗС 3%, Продукты 2%, Кафе 3% - наравне с моно! А то на цветах и кино платинум статус не накопишь... :)


Якщо для Вас це оптимальний набір (в мене також це витягує найбільше) то КБВ від ідеї має ці категорії з таким кешбеком на постійній основі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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