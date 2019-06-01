Arien написав:Alfa_Bank, все-таки уточню есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть? спасибо заранее )
по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
Arien написав:Alfa_Bank, все-таки уточню есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть? спасибо заранее )
по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
Так можно открыть минимальный депозит, пусть падает тело и проценты раз в пол года, раз уж есть карта.
Arien написав:Alfa_Bank, все-таки уточню есть пакет Ультра (по нему выдерживается необходимый совокупный остаток на счетах) и валютный р/с, по к-рому нет движения больше полугода, и остаток на нем тоже нулевой. По нему комиссии не должно быть? спасибо заранее )
по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
В этом месяце вопрос, какие 4 категории выбрать, оказался довольно сложным. Ну, первые две - кафе-рестораны 3% и АЗС 3% - пошли автоматом. А вот еще две? Кино взял в "А-банке" (т.к. там просто больше нечего было брать), а дублировать - так я еще не извращался... После долгих мучений взял 4% косметику и 15% книжные магазины. Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?
А книжные магазины - так вообще по принципу "шоб було", остальное мне ну абсолютно ни к чему...
Искатель написав:Ну и конечно интересно: какие +2 категории у платиновых?
Ну я вчера ещё просил выложить категории и% у голдов, но так никто и не откликнулся. Косвенно из вашего сообщения понял, что есть ещё косметика и книжные магазины. Учитывая что платиновых клиентов меньше - категорий модно и не Дождаться. Разве что завтра оф.пред выложит