по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
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Додано: Суб 01 чер, 2019 21:51
по валютному счету? вроде за счет нет комиссий за не активность. А вот валютную ультру могут заблочить за не активность и 0 на ней, я про блок узнал, когда решил ее поменять на другую валюту (с евро на дол.)
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:12
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:20
Так можно открыть минимальный депозит, пусть падает тело и проценты раз в пол года, раз уж есть карта.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:45
комиссия за неактивность есть. но в минус не списывается.
кстати если верить ДКБО аллы то если текущий подвязан к депо какому нить то по нему не применяется понятие неактивности.
Додано: Нед 02 чер, 2019 00:47
Ребятки, подскажите пожалуйста начисляются ли орехи за расчеты валютными картами?
Додано: Нед 02 чер, 2019 05:46
Якщо для Вас це оптимальний набір (в мене також це витягує найбільше) то КБВ від ідеї має ці категорії з таким кешбеком на постійній основі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 02 чер, 2019 08:16
В этом месяце вопрос, какие 4 категории выбрать, оказался довольно сложным.
Ну, первые две - кафе-рестораны 3% и АЗС 3% - пошли автоматом. А вот еще две?
Кино взял в "А-банке" (т.к. там просто больше нечего было брать), а дублировать - так я еще не извращался...
После долгих мучений взял 4% косметику и 15% книжные магазины.
Кстати, никто не знает: случайно косметика в дьюти-фри не подойдет по МСС?
А книжные магазины - так вообще по принципу "шоб було", остальное мне ну абсолютно ни к чему...
Додано: Нед 02 чер, 2019 08:19
Ну и конечно интересно: какие +2 категории у платиновых?
Мне еще 1500 бонусов надо, чтобы добраться... Жду какую-нибудь акцию по набору бонусов.
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:23
Ну я вчера ещё просил выложить категории и% у голдов, но так никто и не откликнулся. Косвенно из вашего сообщения понял, что есть ещё косметика и книжные магазины. Учитывая что платиновых клиентов меньше - категорий модно и не Дождаться. Разве что завтра оф.пред выложит
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